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В Винницкой области пограничники выявили «невесту» для переправы за границу с уклонистом

11:47, 19 апреля 2025
Женщина призналась, что снова вышла замуж за 50 000 гривен.
В Винницкой области пограничники выявили «невесту» для переправы за границу с уклонистом
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники в пункте пропуска «Могилев-Подольский» выявили очередной случай фиктивного брака с целью незаконного выезда за границу.

На выезд из Украины следовали граждане Украины — 35-летний мужчина и 43-летняя женщина с инвалидностью II группы, которые представились супругами и заявили, что заключили брак 5 месяцев назад.

«Заметная разница в возрасте не стала помехой для «любви», однако в ходе проверки выяснилось, что версия о «счастливой семье» имеет все признаки фиктивного брака. Во время разговора оба оказались неосведомленными в элементарной информации друг о друге: не смогли вспомнить, где познакомились, где живут, не ориентировались в личных семейных фактах», — сообщили пограничники.

Дополнительно установлено, что гражданка ранее уже предоставляла «услуги невесты» и выезжала за границу с мужчиной призывного возраста, с которым заключила брак 7 июля 2023 года, а уже 21 сентября они пересекли границу. Гражданин на территорию Украины больше не возвращался. Брак был расторгнут. На этот раз женщина призналась, что снова вышла замуж за 50 000 гривен. Цель осталась той же — обеспечить выезд за пределы государства лицу, подлежащему мобилизации.

Отмечается, что «брачный экспресс» был остановлен. По данному факту направлено сообщение о признаках уголовного правонарушения: ч. 1 ст. 332 УКУ — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и ст. 336 УКУ — уклонение от мобилизации.

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Государственная пограничная служба

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