У нас в резерве много людей, умеющих обращаться с оружием, но их не трогают ТЦК — нардеп Сергей Рудык

Нардеп Сергей Рудык подчеркнул, что речь идет о военнослужащих на пенсии, Государственной службе охраны и других.

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Народный депутат Сергей Рудык заявил, что в Украине в резерве находится большое количество людей, умеющих обращаться с оружием, но которых не трогают ТЦК. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«У нас большое количество людей в резерве, которые, по всем законам жанра, уже умеют держать в руках оружие, и к которым государство должно бы применять те же меры, что применяют ТЦК и СП ко всем, по крайней мере с точки зрения закона. Это военнослужащие, которые вышли на пенсию в 40–45 лет. Это, как я уже говорил, Государственная служба охраны. Эту функцию давно может выполнять частная охрана, которая привлекает людей, не подлежащих службе — либо по возрасту, либо по состоянию здоровья. Этот список можно продолжать», — отметил нардеп Сергей Рудык.

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