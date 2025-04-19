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Ламинированные свидетельства о браке и рождении являются действительными — Минюст

11:11, 19 апреля 2025
Минюст отметил, что ламинированные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния являются действительными и могут предъявляться в подтверждение зарегистрированных фактов.
Ламинированные свидетельства о браке и рождении являются действительными — Минюст
Фото: minjust.gov.ua
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Министерство юстиции Украины напомнило, что ламинированные свидетельства о браке и рождении являются действительными.

Согласно статье 49 Гражданского кодекса Украины, рождение физического лица и его происхождение, усыновление, лишение и восстановление родительских прав, брак, расторжение брака, изменение имени, смерть являются актами гражданского состояния, которые подлежат государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется в соответствии с законом с обязательным внесением в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в органах юстиции в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Эти положения согласуются с положениями статей 2 и 3 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее — Закон).

Факт такой регистрации подтверждается соответствующим свидетельством, которое выдают органы государственной регистрации актов гражданского состояния (в соответствии со статьей 18 Закона).

В случае кражи, утраты, повреждения или уничтожения оригинала документа возможно повторное получение свидетельства на основании актовой записи гражданского состояния (согласно статье 19 Закона). Для этого могут подать заявление:

  • лицо, в отношении которого составлена запись;
  • родители;
  • усыновители;
  • опекуны, попечители;
  • представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок;
  • органы опеки и попечительства.

Следует отметить, что отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины. Это предусмотрено статьей 20 Закона. Так, пунктом 8 Перечня платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденного постановлением Кабмина от 22 декабря 2010 года № 1168, в первоначальной редакции, которая действовала до изменений, внесенных постановлением Кабмина от 05.10.2011 № 1019, была предусмотрена платная услуга по ксерокопированию и ламинированию документов, выдаваемых органами государственной регистрации актов гражданского состояния.

На сегодняшний день указанная платная услуга отделами регистрации актов гражданского состояния не предоставляется. При этом Минюст отмечает, что согласно статье 15 Закона Украины «Об административных услугах», в помещениях, где расположены центры предоставления административных услуг, а также в других помещениях, где предоставляются административные услуги, могут оказываться сопутствующие услуги (изготовление копий документов, ламинирование, фотографирование, продажа канцелярских товаров, предоставление банковских услуг и т.п.).

Таким образом, ламинированные документы, в частности свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, являются действительными и могут предъявляться в подтверждение зарегистрированных фактов.

В то же время Минюст обращает внимание, что в случае необходимости проставления апостиля, на ламинированном документе это сделать невозможно. Поэтому лучше обеспечить сохранность документа другим способом. Если документ уже ламинирован, вы можете обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для получения повторного экземпляра.

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минюст

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