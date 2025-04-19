В Китае прошел полумарафон будущего — роботы бежали вместе с людьми, видео

В соревновании приняли участие 21 робот, а также 10 тысяч людей.

Фото: Reuters

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В китайском городе Ичжуан состоялся первый в истории полумарафон, в котором приняли участие роботы. Всего в забеге на дистанцию 21 километр участвовал 21 робот.

Вместе с роботами бежали спортсмены-люди, а механические участники были окружены тренерами, которые оказывали им физическую помощь при необходимости.

Однако не всем роботам удалось успешно завершить забег. Один из них упал на старте и смог продолжить движение только через несколько минут. Другой столкнулся с ограждением и упал вместе со своим сопровождающим.

Победителем стал Tiangong Ultra из Пекинского инновационного центра робототехники человека. Киборг пробежал дистанцию за 2 часа 40 минут. За это время ему трижды меняли батарею.

Победитель среди людей пробежал полумарафон за час и 2 минуты.

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