У Китаї пройшов напівмарафон майбутнього — роботи бігли разом з людьми, відео

У змаганні взяли участь 21 робот, а також 10 тисяч людей.

Фото: Reuters

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У китайському місті Ічжуан відбувся перший в історії напівмарафон, у якому взяли участь роботи. Загалом у забігу на дистанцію 21 кілометр брав участь 21 робот.

Разом із роботами бігли спортсмени-люди, а механічні учасники були оточені тренерами, які надавали їм фізичну допомогу в разі потреби.

Втім, не всім роботам вдалося успішно завершити забіг. Один із них упав на старті та зміг продовжити рух лише за кілька хвилин. Інший зіткнувся з огорожею й упав разом зі своїм супроводжуючим.

Переможцем став Tiangong Ultra з Пекінського інноваційного центру робототехніки людини. Кіборг пробіг дистанцію за 2 години 40 хвилин. За цей час йому тричі змінювали батарею.

Переможець серед людей пробіг напівмарафон за 1 годину і 2 хвилини.

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