Наступного тижня в Лондоні можуть узгодити повне припинення вогню в Україні — New York Post

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа заявив, що вже наступного тижня можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню.

Фото: bbc.co.uk

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На наступному тижні в Лондоні може бути узгоджено повне і всеосяжне припинення вогню в Україні. Про це стверджує видання New York Post із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США Дональда Трампа.

У виданні зазначили, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав американським офіційним особам, що Київ «на 90%» підтримує мирні рамки президента Трампа, представлені в Парижі цього тижня держсекретарем Марко Рубіо та двома спеціальними представниками, спрямованими на припинення вторгнення Росії.

Також там додають, що питання в тому, «чи приєднається Москва, яка зриває спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди».

«Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню», - сказав чиновник.

Він підкреслив, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з росіянами і з’ясувати, на чому наполягають обидві сторони.

«І як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки», - заявив чиновник.

Раніше повідомлялося, що США у рамках мирного процесу готові визнати окупований Крим російським.

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