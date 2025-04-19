На следующей неделе в Лондоне могут согласовать полное прекращение огня в Украине — New York Post

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа заявил, что уже на следующей неделе может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня.

Фото: bbc.co.uk

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На следующей неделе в Лондоне может быть достигнута договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня в Украине. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.

В издании отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев «на 90%» поддерживает мирные рамки президента Трампа, представленные в Париже на этой неделе госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными представителями, направленными для прекращения вторжения России.

Также добавляется, что остается вопрос: «присоединится ли Москва, которая срывает попытки Трампа достичь полного прекращения огня и мирного соглашения».

«На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение по поводу полного и всеобъемлющего прекращения огня», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что намерение состоит в том, чтобы провести обсуждение с россиянами и выяснить, на чем настаивают обе стороны.

«И как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги», — заявил он.

Ранее сообщалось, что США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским.

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