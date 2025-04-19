Уже сотни добровольцев подписали «Контракт 18-24», — спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин

К проекту «Контракт 18-24» уже присоединились 16 подразделений, а количество должностей значительно увеличилось.

Фото: hromadske.radio

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Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что уже сотни добровольцев подписали контракт «18-24». В настоящее время к проекту присоединились более пятнадцати боевых бригад ВСУ. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Подписаны сотни контрактов, люди уже получили первые выплаты, приняли присягу и соответственно уже готовятся к выполнению новых задач. Около полутора тысяч кандидатов также находятся сейчас уже на финальной стадии отбора и подписания. То есть это вопрос времени, когда они присоединятся к армии. Проект демонстрирует стабильный рост. Видим динамику вполне положительную, высокая заинтересованность добровольцев есть», — отметил он.

Также Лазуткин сообщил, что к данной инициативе уже присоединились 16 боевых бригад ВСУ, а также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

«Список расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности», — добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, как подытожил Лазуткин, это «позволяет масштабировать проект».

Ранее в Минобороны указывали, что законопроект о демобилизации разработан, но нужно понять, кем заменить военных.

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