Россия нанесла ракетный удар по Одесской области — в ГСЧС показали последствия, видео

В результате российской воздушной атаки на Одесскую область произошли пожары, которые пожарные уже потушили.

Фото: novyny.live

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В ночь на 19 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В ведомстве отметили, что значительные разрушения понесли фермерские хозяйства, на местах вспыхнули пожары, которые спасатели ликвидировали до самого утра.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. От ГСЧС были задействованы 3 единицы техники и 15 спасателей, от местной пожарной команды — 1 единица техники и 2 человека личного состава», — говорится в сообщении.

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