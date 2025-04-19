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Росія завдала ракетного удару по Одещині — у ДСНС показали наслідки, відео

09:59, 19 квітня 2025
Внаслідок російської повітряної атаки на Одеську область сталися пожежі, які вогнеборці вже загасили.
Росія завдала ракетного удару по Одещині — у ДСНС показали наслідки, відео
Фото: novyny.live
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У ніч на 19 квітня Росія завдала ракетного удару по Одещині. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

У відомстві зазначили, що значних руйнувань зазнали фермерські господарства, на місцях спалахнули пожежі, які вогнеборці ліквідовували до самого ранку

«На щастя, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 15 рятувальників, від місцевої пожежної команди - 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу», - сказано у повідомленні.

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