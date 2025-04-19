Укрпошта продаватиме ковбасу в поштових відділеннях — Ігор Смілянський

Укрпошта вже закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам своїх поштових відділень.

Фото: 24tv.ua

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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що компанія продаватиме ковбасу в поштових відділеннях. За його словами, це робиться заради підтримки українських виробників. Про це Смілянський розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

«Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників», – розповів Ігор Смілянський та наголосив, що вважає можливість купити ковбасу у поштових відділеннях «конкурентною перевагою».

Раніше гендиректор «Укрпошти» розповідав, що цей напрям діяльності з продажу ковбаси вже випробували у прикордонних селах у східній частині України.

«Я тільки що був на кордоні з Росією, бабуся прибігла, мене впізнали. Я кажу, бабуся, як ми працюємо? Що треба покращити? «Ковбасу треба привозити. У вас кожен день свіжа, тому я до вас за пряниками і ковбасою, а ті привозять раз на тиждень». Тому бачиш, ковбаса це конкурентна перевага», – розповів Смілянський.

Також він додав, що «Укрпошта» також невдовзі запустить власний банк, аптеку, оновлений мобільний додаток і закупить цілий парк електробайків.

«Ми створюємо екосистему. Тобто в тебе є рахунок, ми в тебе прийняли комунальні платежі, доставили ліки, продали ліки, продали ковбасу, доставили посилки, передплатили тобі журнали та газети», – розповів голова «Укрпошти» про свої плани.

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