Укрпочта будет продавать колбасу в почтовых отделениях — Игорь Смелянский

«Укрпочта» уже закупила партию колбасных изделий и вскоре начнет продавать их посетителям своих почтовых отделений.

Фото: 24tv.ua

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Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что компания будет продавать колбасу в почтовых отделениях. По его словам, это делается для поддержки украинских производителей. Об этом Смелянский рассказал в интервью Forbes Ukraine.

«Закупили первую партию их колбасы, будем предлагать через почтовую сеть. Это часть нашей стратегии поддержки украинских производителей», — рассказал Игорь Смелянский и подчеркнул, что считает возможность купить колбасу в почтовых отделениях «конкурентным преимуществом».

Ранее гендиректор «Укрпочты» сообщал, что это направление деятельности уже было опробовано в приграничных селах на востоке Украины.

«Я только что был на границе с Россией, бабушка подбежала, меня узнали. Я спрашиваю: бабушка, как мы работаем? Что нужно улучшить? «Колбасу нужно привозить. У вас каждый день свежая, поэтому я к вам за пряниками и колбасой, а те привозят раз в неделю». Вот видишь, колбаса — это конкурентное преимущество», — поделился Смелянский.

Также он добавил, что «Укрпочта» вскоре запустит собственный банк, аптеку, обновленное мобильное приложение и закупит целый парк электробайков.

«Мы создаем экосистему. То есть у тебя есть счет, мы у тебя приняли коммунальные платежи, доставили лекарства, продали лекарства, продали колбасу, доставили посылки, оформили подписку на журналы и газеты», — рассказал глава «Укрпочты» о своих планах.

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