Заявления Рубио по выходу США из мирных переговоров в основном адресованы Украине — Axios

Некоторые европейские дипломаты считают, что слова Марко Рубио о выходе США из мирных переговоров были в основном адресованы Украине.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если в ближайшее время не появится четкого пути к миру, США отступят от усилий, направленных на посредничество в установлении мира.

Эти заявления Рубио в первую очередь адресованы Украине. Так считают несколько европейских дипломатов, пишет Axios.

В пятницу госсекретарь США провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, которые собрались в Париже на серию встреч 17 апреля, чтобы обсудить путь к миру.

«Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса», — рассказал один европейский дипломат в разговоре с Axios.

По словам двух европейских дипломатов, госсекретарь США сказал, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашения.

При этом трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были направлены преимущественно против украинской стороны, подчеркивает издание.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, также заявил, что комментарии госсекретаря США, по-видимому, были попыткой оказать давление на Киев.

Между тем, как рассказали европейские дипломаты, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию.

«Сложилось впечатление, что Рубио и Виткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа и направляют его на других участников», — сказал европейский дипломат в комментарии Axios.

Источник Axios также выразил обеспокоенность тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине — при каком условии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.