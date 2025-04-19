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Заявления Рубио по выходу США из мирных переговоров в основном адресованы Украине — Axios

09:23, 19 апреля 2025
Некоторые европейские дипломаты считают, что слова Марко Рубио о выходе США из мирных переговоров были в основном адресованы Украине.
Заявления Рубио по выходу США из мирных переговоров в основном адресованы Украине — Axios
Фото: Getty Images
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что если в ближайшее время не появится четкого пути к миру, США отступят от усилий, направленных на посредничество в установлении мира.

Эти заявления Рубио в первую очередь адресованы Украине. Так считают несколько европейских дипломатов, пишет Axios.

В пятницу госсекретарь США провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, которые собрались в Париже на серию встреч 17 апреля, чтобы обсудить путь к миру.

«Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса», — рассказал один европейский дипломат в разговоре с Axios.

По словам двух европейских дипломатов, госсекретарь США сказал, что Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашения.

При этом трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были направлены преимущественно против украинской стороны, подчеркивает издание.

Источник Axios, близкий к украинскому правительству, также заявил, что комментарии госсекретаря США, по-видимому, были попыткой оказать давление на Киев.

Между тем, как рассказали европейские дипломаты, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию.

«Сложилось впечатление, что Рубио и Виткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа и направляют его на других участников», — сказал европейский дипломат в комментарии Axios.

Источник Axios также выразил обеспокоенность тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров по Украине — при каком условии.

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США россия Украина война

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