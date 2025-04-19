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Заяви Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого адресовані Україні — Axios

09:23, 19 квітня 2025
Деякі європейські дипломати вважають, що слова Марка Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів були здебільшого спрямовані на Україну.
Заяви Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого адресовані Україні — Axios
Фото: Getty Images
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, США відступлять від зусиль, спрямованих на посередництво у встановленні миру.

Ці висловлювання Рубіо спрямовані здебільшого на Україну. Так вважають кілька європейських дипломатів, пише Axios.

У п'ятницю держсекретар США провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте поділився розчаруванням Трампа з французькими, британськими, німецькими та українськими офіційними особами, які зібралися в Парижі на серії зустрічей 17 квітня, щоб обговорити шлях до миру.

«Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу», - розповів один європейський дипломат у розмові з Axios.

За словами двох європейських дипломатів, держсекретар США сказав, що Трамп втрачає терпіння, і може вийти з процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди.

При цьому троє європейських дипломатів вважають, що коментарі Рубіо були здебільшого спрямовані проти української сторони, наголошує видання.

Джерело Axios, близьке до українського уряду, також заявило, що коментарі держсекретаря США, схоже, були спрямовані на тиск на Київ.

Між тим, як розповіли європейські дипломати, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію.

«Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони спрямовують його на інших гравців», - сказав європейський дипломат у коментарі Axios.

Джерело Axios також було стурбоване тим, що вихід Трампа з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги США Україні.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів щодо України — при якій умові.

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США росія Україна війна

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