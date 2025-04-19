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Вже сотні добровольців підписали «Контракт 18-24», — речник Міноборони Дмитро Лазуткін

10:17, 19 квітня 2025
До проекту «Контракт 18-24» долучилися вже 16 підрозділів, а кількість посад значно збільшилася.
Вже сотні добровольців підписали «Контракт 18-24», — речник Міноборони Дмитро Лазуткін
Фото: hromadske.radio
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Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що вже сотні добровольців підписали «Контракт 18-24». Наразі до проекту долучилися понад п'ятнадцять бойових бригад ЗСУ. Про це він сказав в ефір національного телемарафону «Єдині новини».

«Підписано наразі сотні контрактів, люди вже отримали перші виплати, склали присягу і відповідно вже готуються до виконання нових задач. Близько півтори тисячі кандидатів також знаходяться зараз вже на фінальній стадії відбору та підписання. Тобто це питання часу, коли вони приєднаються до війська. Проект наразі демонструє стабільне зростання. Бачимо динаміку цілком позитивну, висока зацікавленість добровольців є», - сказав він.

Також Лазуткін повідомив, що до даної ініціативи вже приєдналися 16 бойових бригад ЗСУ, а також бригади Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

«Список розширюється, залучаються нові бригади, з'являються нові посади», - додав представник оборонного відомства.

Крім того, підсумував речник МОУ, це «дозволяє масштабувати проект».

Раніше у Міноборони вказували, що законопроект про демобілізацію розробллений, але треба зрозуміти, ким замінити військових.

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Міноборони

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