У нас в резерві багато людей, які вміють тримати зброю, але їх не чіпають ТЦК — нардеп Сергій Рудик

Нардеп Сергій Рудик підкреслив, що мова йде про військовослужбовців, які на пенсії, державна служба охорони та інші.

Фото: suspilne.media

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Народний депутат Сергій Рудик заявив, що в Україні в резерві велика кількість людей, які вміють тримати зброю, але яких не чіпають ТЦК. Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У нас велика кількість в резерві людей, які за всіма законами жанру вже вміють тримати зброю, і по відношенню до яких держава має б застосувати те, що застосовує ТЦК та СП до всіх, принаймні с точки зору закону. Це військовослужбовці, які на пенсії, які в 40-45 років пішли на цю пенсію. Це, я вже говорив, державна служба охорони. Цю функцію давно може виконувати приватна охорона, яка залучає людей, які не мають служити, або у сили вікових, а бо у силу проблем зі здоров’ям. Цей перелік можна продовжувати», — нардеп Сергій Рудик.

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