На Львівщині викрили митників, які заробляли на ввезенні іномарок в Україну

Ділки налагодили схему отримання «відкатів» за не створення штучних перешкод під час імпорту автівок на митну територію України.

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Правоохоронці викрили посадовців митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці на корупційній схемі.

Як повідомило Управління СБ України у Львівській області, до злочинної оборудки причетна група осіб, до якої входили державні інспектори відділу митного оформлення.

Ділки налагодили схему отримання «відкатів» за не створення штучних перешкод під час імпорту автівок на митну територію України.

За схемою посадовців кожна ввезена автівка обкладалася «даниною», яка осідала в кишенях інспекторів.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності фігурантів і затримали одного з них «на гарячому» під час отримання хабаря за пропуск автівок.

Наразі двом фігурантам справи вже повідомлено про підозру.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

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