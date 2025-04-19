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РФ хоче змінити владу в Молдові, щоб використати її проти України, — Мая Санду

12:59, 19 квітня 2025
Мая Санду підкреслила, що таке становище створює серйозні ризики як для Молдови, так і для України.
РФ хоче змінити владу в Молдові, щоб використати її проти України, — Мая Санду
Фото: presedinte.md
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Президентка Молдова Мая Санду заявила, що Росія хоче змінити владу в Молдові, щоб підпорядкувати її своїм інтересам та використати проти України, пише jurnal.md.

Санду підкреслила, що Кремль на парламентських виборах у країні намагається замінити владу на тих, кого він зможе контролювати.

Також вона наголосила, що таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, але й Україні, адже в разі зміни керівництва Молдови країна може стати плацдармом для Росії.

«У нас є 1200-кілометровий кордон. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньою країною перетвориться на кордон з державою, яка контролюється Москвою. Звичайно, тут є ризики для України, але в той же час ризики для Молдови також зростають, тому що таким чином РФ може втягнути Молдову у війну», - зазначила Санду.

За її словами, таке становище створює серйозні ризики як для Молдови, так і для України. Санду наголосила на важливості того, щоб Молдова залишалася на боці свободи та безпеки, не дозволяючи Кремлю втягнути її в конфлікт.

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