Патроны, гранаты, автоматы, БПЛА и мины — в одном из гаражей Киева обнаружили большой тайник с оружием, фото и видео

Правоохранители обнаружили снайперские винтовки, приборы для наблюдения и более 35 тысяч патронов.

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В Киеве правоохранители обнаружили большой тайник с оружием. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранились:

более 35 тысяч патронов,

6 гранатометов,

6 БПЛА,

130 гранат,

90 ВОГов,

автоматы,

снайперские винтовки,

ударно-дистанционные запалы,

приборы для наблюдения,

пистолеты, противопехотные мины и другое.

«Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец», — сообщили в ГБР.

В настоящее время следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель их хранения.

«Владельцы» арсенала задержаны и им сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

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