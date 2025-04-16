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Патроны, гранаты, автоматы, БПЛА и мины — в одном из гаражей Киева обнаружили большой тайник с оружием, фото и видео

10:30, 16 апреля 2025
Правоохранители обнаружили снайперские винтовки, приборы для наблюдения и более 35 тысяч патронов.
Патроны, гранаты, автоматы, БПЛА и мины — в одном из гаражей Киева обнаружили большой тайник с оружием, фото и видео
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В Киеве правоохранители обнаружили большой тайник с оружием. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранились:

  • более 35 тысяч патронов,
  • 6 гранатометов,
  • 6 БПЛА,
  • 130 гранат,
  • 90 ВОГов,
  • автоматы,
  • снайперские винтовки,
  • ударно-дистанционные запалы,
  • приборы для наблюдения,
  • пистолеты, противопехотные мины и другое.

«Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец», — сообщили в ГБР.

В настоящее время следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель их хранения.

«Владельцы» арсенала задержаны и им сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

 

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оружие Киев ГБР

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