Практика судов
  1. В Украине

В Киеве суд наказал иностранца за дерзкое разбойное нападение на магазин

21:01, 16 апреля 2025
Мужчина, угрожая оружием, забрал деньги из кассы.
В Киеве суд наказал иностранца за дерзкое разбойное нападение на магазин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстал иностранец, совершивший разбойное нападение на магазин. Злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, с помощью лома взломал кассовый аппарат в маркете на Андреевском спуске и скрылся с «выручкой». Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что ограбление произошло в конце декабря 2024 года. Тогда в полицию обратилась 61-летняя местная жительница, работающая кассиром в продуктовом маркете. Она рассказала о неизвестном в маске, который, угрожая оружием, забрал деньги из кассы.

Позже правоохранители задержали нападавшего — им оказался 30-летний иностранец, который с сентября 2024 года проживает в Киеве. У задержанного следователи изъяли пистолет, лом и более 11 тысяч гривен, которые он присвоил в результате нападения.

На время следствия нарушитель находился под стражей. В настоящее время Подольский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Национальная полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду