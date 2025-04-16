В Киеве суд наказал иностранца за дерзкое разбойное нападение на магазин

Мужчина, угрожая оружием, забрал деньги из кассы.

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В Киеве перед судом предстал иностранец, совершивший разбойное нападение на магазин. Злоумышленник, угрожая продавщице пистолетом, с помощью лома взломал кассовый аппарат в маркете на Андреевском спуске и скрылся с «выручкой». Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что ограбление произошло в конце декабря 2024 года. Тогда в полицию обратилась 61-летняя местная жительница, работающая кассиром в продуктовом маркете. Она рассказала о неизвестном в маске, который, угрожая оружием, забрал деньги из кассы.

Позже правоохранители задержали нападавшего — им оказался 30-летний иностранец, который с сентября 2024 года проживает в Киеве. У задержанного следователи изъяли пистолет, лом и более 11 тысяч гривен, которые он присвоил в результате нападения.

На время следствия нарушитель находился под стражей. В настоящее время Подольский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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