У Києві суд покарав іноземця за зухвалий розбійний напад на магазин

Чоловік, погрожуючи зброєю, забрав гроші з каси.

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У Києві перед судом постав іноземець, який вчинив розбійний напад на магазин. Зловмисник, погрожуючи продавчині пістолетом, зламав ломом касовий апарат в маркеті на Андріївському узвозі та втік з «виручкою». Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що пограбування сталося, наприкінці грудня 2024 року. Тоді до поліції звернулась 61-річна місцева мешканка, яка працює касиром у продуктовому маркеті. Вона розповіла про невідомого у масці, який, погрожуючи зброєю, забрав гроші з каси.

Згодом правоохоронці затримали нападника — ним виявився 30-річний іноземець, який з вересня 2024 року проживає у Києві. У затриманого слідчі вилучили пістолет, лом та понад 11 тисяч гривень, якими він заволодів у результаті нападу.

На час слідства порушник перебував під вартою. Наразі Подільський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєні грабежу та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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