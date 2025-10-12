В Калифорнии вертолет закрутился в воздухе и упал на пляже — в больнице пять человек, видео

Авария произошла на популярном пляже Хантингтон-Бич, когда вертолет внезапно начал неконтролируемо вращаться и врезался в пальмы у побережья.

На популярном пляже Хантингтон-Бич в Калифорнии туристы стали свидетелями аварии — вертолет начал неконтролируемо вращаться в воздухе, после чего потерял высоту и врезался в ряд пальм недалеко от Тихоокеанского шоссе. Об этом сообщает The Guardian.

Видео, опубликованные в соцсетях, показывают, как летательный аппарат внезапно начинает вращаться над пляжем, а затем резко снижается, врезаясь в деревья возле лестницы, ведущей к побережью.

По данным пожарно-спасательной службы Хантингтон-Бич, в результате инцидента пятерых человек доставили в больницу.

Среди них — двое находившихся в вертолете, их «безопасно извлекли из обломков».

Еще трое пострадавших находились на улице в момент падения — подробности их травм пока не сообщаются.

Причины инцидента пока неизвестны. Местные власти начали расследование.

Как отметили в департаменте, вертолет был связан с ежегодным благотворительным мероприятием «Cars N Copters», которое должно было состояться на следующий день после аварии.

