В Сумской области подростки избили девочку и применили слезоточивый газ — полиция открыла дело

13:06, 12 октября 2025
Несколько подростков напали на ребенка, применив физическую силу и газовый баллончик слезоточивого действия.
В Сумской области, в Конотопском районе, группа несовершеннолетних применила силу и слезоточивый газ против другого ребенка. Правоохранители уже установили всех участников инцидента. Об этом сообщает полиция региона.

Происшествие произошло 7 октября в одном из населенных пунктов района.

В ходе следствия выяснилось, что несколько подростков напали на ребенка, применив физическую силу и газовый баллончик слезоточивого действия.

На данный момент все участники происшествия установлены, с ними и их родителями работают полицейские.

По данному факту открыты два уголовных производства — по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают: «Любые проявления насилия в отношении детей недопустимы. Все обстоятельства инцидента тщательно проверяются, а действия причастных лиц получат надлежащую правовую оценку».

