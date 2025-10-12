В Сумской области подростки избили девочку и применили слезоточивый газ — полиция открыла дело

Несколько подростков напали на ребенка, применив физическую силу и газовый баллончик слезоточивого действия.

В Сумской области, в Конотопском районе, группа несовершеннолетних применила силу и слезоточивый газ против другого ребенка. Правоохранители уже установили всех участников инцидента. Об этом сообщает полиция региона.

Происшествие произошло 7 октября в одном из населенных пунктов района.

На данный момент все участники происшествия установлены, с ними и их родителями работают полицейские.

По данному факту открыты два уголовных производства — по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркивают: «Любые проявления насилия в отношении детей недопустимы. Все обстоятельства инцидента тщательно проверяются, а действия причастных лиц получат надлежащую правовую оценку».

