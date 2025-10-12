На Сумщині підлітки побили дівчинку та застосували сльозогінний газ — поліція відкрила справу

Кілька підлітків напали на дитину, застосувавши фізичну силу та газовий балончик сльозогінної дії.

На Сумщині у Конотопському районі група неповнолітніх застосувала силу та сльозогінний газ проти іншої дитини. Правоохоронці вже встановили всіх учасників інциденту. Про це повідомляє поліція регіону.

Подія сталася 7 жовтня в одному з населених пунктів району.

Під час слідства з’ясовано, що кілька підлітків напали на дитину, застосувавши фізичну силу та газовий балончик сльозогінної дії.

Наразі всі учасники події встановлені, з ними та їхніми батьками працюють поліцейські.

За цим фактом відкрито два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У поліції наголошують: «Будь-які прояви насильства щодо дітей є неприпустимими. Усі обставини інциденту ретельно перевіряються, а дії причетних осіб отримають належну правову оцінку».

