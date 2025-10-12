Мощная магнитная буря атаковала Украину — сколько дней будет «штормить»

5-бальная буря может влиять на самочувствие людей и продлится ещё несколько дней.

12 октября Землю накрыла сильная магнитная буря уровня G1 с К-индексом 5, которая может влиять на самочувствие людей.

По данным Meteoagent и Британской геологической службы, бурю вызвал высокоскоростной солнечный ветер, образовавшийся из-за активности в корональных дырах Солнца.

Специалисты предупреждают: такая интенсивность возмущений может вызывать головную боль, усталость, раздражительность и проблемы со сном у метеозависимых людей.

Солнечная активность продолжается уже несколько дней

Текущий шторм стал продолжением серии солнечных вспышек, которые наблюдаются с начала октября. Самая мощная вспышка была зафиксирована 7 октября — тогда активность достигла 6 баллов. Затем уровень бури снизился, но удерживался на отметке 4–5 баллов до 11 октября включительно.

Когда буря ослабнет

По прогнозу, 12 октября сила магнитной бури снова достигла 5 баллов, а уже 13 октября уменьшится до 4 баллов. К 14 октября ожидается дальнейшее ослабление до уровня 3 баллов, что считается умеренным.

Как это может повлиять на самочувствие

Магнитные бури могут вызывать ряд неприятных симптомов:

головную боль и головокружение;

колебания артериального давления;

усталость, апатию или раздражительность;

нарушение сна и снижение концентрации;

обострение хронических заболеваний сердца и сосудов.

Специалисты советуют в такие дни уменьшить физические нагрузки, избегать стрессов и пить больше воды. Также полезно больше отдыхать, отложить важные решения и ограничить употребление кофеина и алкоголя.

