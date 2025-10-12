Практика судів
Потужна магнітна буря атакувала Україну — скільки днів «штормитиме»

12:02, 12 жовтня 2025
5-бальна буря може впливати на самопочуття людей і триватиме ще кілька днів.
12 жовтня Землю накрила сильна магнітна буря рівня G1 із К-індексом 5, яка може впливати на самопочуття людей.

За даними Meteoagent та Британської геологічної служби, бурю спричинив високошвидкісний сонячний вітер, який утворився через активність у корональних дірах Сонця.

Фахівці попереджають: така інтенсивність збурень може викликати головний біль, втому, дратівливість і проблеми зі сном у метеозалежних людей.

Сонячна активність триває вже кілька днів

Нинішній шторм став продовженням серії сонячних спалахів, які спостерігаються з початку жовтня. Найпотужніший спалах зафіксували 7 жовтня — тоді активність сягнула 6 балів. Потім рівень бурі знизився, але зберігався на позначці 4–5 балів до 11 жовтня включно.

Коли буря ослабне

За прогнозом, 12 жовтня сила магнітної бурі знову сягнула 5 балів, а вже 13 жовтня зменшиться до 4 балів. До 14 жовтня очікується подальше послаблення до рівня 3 балів, що вважається помірним.

Як це може вплинути на самопочуття

Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних симптомів:

  • головний біль і запаморочення;
  • коливання артеріального тиску;
  • втому, апатію або дратівливість;
  • порушення сну та зниження концентрації;

загострення хронічних захворювань серця й судин.

Фахівці радять у такі дні зменшити фізичні навантаження, уникати стресів і вживати більше води. Також корисно більше відпочивати, відкласти важливі рішення й обмежити кофеїн та алкоголь.

магнітні бурі

