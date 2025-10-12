Практика судов
  1. В мире

США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам с лета, — FT

11:08, 12 октября 2025
Американская разведка предоставляет Киеву данные для планирования атак дронами по НПЗ и объектам энергетической инфраструктуры в глубоком тылу России.
США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам с лета, — FT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская разведка с середины лета предоставляет Украине разведданные, которые помогают планировать удары по крупным российским энергетическим объектам — в частности, нефтеперерабатывающим заводам — расположенным далеко за линией фронта. Об этом сообщает издание FT со ссылкой на нескольких западных и украинских чиновников.

По информации собеседников FT, США помогают украинской стороне определять маршруты, высоту, время и тактику полета дронов, чтобы те могли обходить российскую систему ПВО.

При этом, как сообщают источники, Вашингтон участвует на всех этапах планирования таких операций, хотя окончательное решение по выбору целей остается за украинской стороной. США, по словам собеседников, также предоставляют разведданные о уязвимых местах потенциальных объектов.

Один из должностных лиц назвал украинские беспилотники «инструментом Вашингтона для подрыва российской экономики».

Как отмечает FT, удары в значительной мере повлияли на энергетический сектор России: они способствовали росту внутренних цен на топливо, заставили Москву сокращать экспорт дизеля и даже начать импортировать топливо.

По данным аналитической компании Energy Aspects, в августе–сентябре были повреждены по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ.

Источники утверждают, что определенное ослабление ограничений на такую поддержку произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле — во время разговора Трамп поинтересовался, могла бы ли Украина нанести удары по Москве при наличии дальнобойного оружия.

По сообщениям, этот разговор якобы подтолкнул к обсуждению стратегии, которая должна была «заставить россиян почувствовать боль» и таким образом подтолкнуть Кремль к переговорам; в Белом доме позже заявили, что президент «лишь задал вопрос, а не призывал к дальнейшему насилию».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Главы местных госадминистраций станут госслужащими и будут отбираться по конкурсу – комитет рекомендовал законопроект

Законопроектом предлагается установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.

САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України