США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам с лета, — FT

Американская разведка предоставляет Киеву данные для планирования атак дронами по НПЗ и объектам энергетической инфраструктуры в глубоком тылу России.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская разведка с середины лета предоставляет Украине разведданные, которые помогают планировать удары по крупным российским энергетическим объектам — в частности, нефтеперерабатывающим заводам — расположенным далеко за линией фронта. Об этом сообщает издание FT со ссылкой на нескольких западных и украинских чиновников.

По информации собеседников FT, США помогают украинской стороне определять маршруты, высоту, время и тактику полета дронов, чтобы те могли обходить российскую систему ПВО.

При этом, как сообщают источники, Вашингтон участвует на всех этапах планирования таких операций, хотя окончательное решение по выбору целей остается за украинской стороной. США, по словам собеседников, также предоставляют разведданные о уязвимых местах потенциальных объектов.

Один из должностных лиц назвал украинские беспилотники «инструментом Вашингтона для подрыва российской экономики».

Как отмечает FT, удары в значительной мере повлияли на энергетический сектор России: они способствовали росту внутренних цен на топливо, заставили Москву сокращать экспорт дизеля и даже начать импортировать топливо.

По данным аналитической компании Energy Aspects, в августе–сентябре были повреждены по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ.

Источники утверждают, что определенное ослабление ограничений на такую поддержку произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле — во время разговора Трамп поинтересовался, могла бы ли Украина нанести удары по Москве при наличии дальнобойного оружия.

По сообщениям, этот разговор якобы подтолкнул к обсуждению стратегии, которая должна была «заставить россиян почувствовать боль» и таким образом подтолкнуть Кремль к переговорам; в Белом доме позже заявили, что президент «лишь задал вопрос, а не призывал к дальнейшему насилию».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.