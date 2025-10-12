Практика судів
США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах із літа, — FT

11:08, 12 жовтня 2025
Американська розвідка надає Києву дані для планування атак дронами по НПЗ і об’єктах енергетичної інфраструктури в глибокому тилу Росії.
Американська розвідка з середини літа надає Україні розвіддані, які допомагають планувати удари по великих російських енергетичних об’єктах — зокрема нафтопереробних заводах — що розташовані далеко за лінією фронту. Про це повідомляє видання FT з посиланням на кількох західних та українських чиновників.

За інформацією співрозмовників FT, США допомагають українській стороні визначати маршрути, висоту, час і тактику польоту дронів, щоб ті могли обходити російську систему ППО.

При цьому, як повідомляють джерела, Вашингтон бере участь у всіх етапах планування таких операцій, хоча остаточне рішення щодо вибору цілей залишається за українською стороною. США, за словами співрозмовників, надають також розвіддані про вразливі місця потенційних об’єктів.

Один із посадовців назвав українські безпілотники «інструментом Вашингтона для підриву російської економіки».

Як зазначає FT, удари значною мірою вплинули на енергетичний сектор Росії: вони сприяли зростанню внутрішніх цін на паливо, змусили Москву скорочувати експорт дизелю та навіть почати імпортувати паливо.

За даними аналітичної компанії Energy Aspects, у серпні–вересні було пошкоджено щонайменше 16 з 38 російських НПЗ.

Джерела стверджують, що певне послаблення обмежень на таку підтримку відбулося після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні — під час розмови Трамп поцікавився, чи могла б Україна завдати ударів по Москві за наявності далекобійної зброї.

За повідомленнями, ця бесіда нібито підштовхнула до обговорення стратегії, що мала би «змусити росіян відчути біль» і таким чином підштовхнути Кремль до переговорів; у Білому домі згодом заявили, що президент «лише поставив запитання, а не закликав до подальшого насильства».

