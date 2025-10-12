Практика судов
ЕС начал расследование против Snapchat, YouTube, Apple и Google из-за угроз безопасности детей

13:24, 12 октября 2025
Еврокомиссия хочет выяснить, как технологические гиганты защищают несовершеннолетних от вредного контента и соблюдают ли правила онлайн-безопасности, принятые в ЕС.
Иллюстративное фото, источник — freepik
Европейская комиссия открыла первое официальное расследование по защите детей в цифровой среде. Под проверку попали Snapchat, YouTube, App Store от Apple и Google Play. Об этом сообщает Courthouse News.

Регуляторы стремятся выяснить, как технологические гиганты защищают несовершеннолетних от опасного или незаконного контента, в частности от материалов о расстройствах пищевого поведения, продаже вейпов или наркотиков.

ЕС проверяет, как компании выполняют свои обещания

Как отметили в Еврокомиссии, расследование должно показать, соблюдают ли платформы правила, принятые в июле 2024 года. Согласно этим рекомендациям, аккаунты детей должны быть приватными по умолчанию, а платформы обязаны отключать функции, вызывающие зависимость — такие как «стрики», автоплей и возможность делать скриншоты контента несовершеннолетних.

Комиссия выясняет:

  • как Snapchat проверяет возраст пользователей и не допускает детей младше 13 лет;
  • предотвращает ли YouTube распространение контента, наносящего вред психическому здоровью подростков;
  • как Apple и Google контролируют загрузку приложений с азартными играми или «nudify-программами», создающими фейковые обнажённые фото без согласия человека.

Угрожают миллиардные штрафы

Расследование проводится в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Если компании признают виновными в нарушениях, им грозят штрафы до 6% от глобального годового дохода. Для Google, которая в 2023 году заработала более 300 млрд долларов, это может обернуться миллиардными санкциями.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы гарантировать физическое и психическое благополучие детей онлайн. Платформы обязаны обеспечивать безопасность несовершеннолетних пользователей», — заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифрового суверенитета Хенна Вирккунен.

Европа формирует общие стандарты

Параллельно ЕС создаёт единую систему проверки возраста для доступа к контенту 18+. Она позволит подтверждать совершеннолетие с помощью паспорта или национальной ID-карты, не раскрывая личные данные. Пилотный проект уже запущен в пяти странах — Дании, Франции, Греции, Италии и Испании; первые приложения должны появиться в 2026 году.

Кроме того, 25 из 27 стран ЕС подписали «Ютландскую декларацию», инициированную Данией, которая предусматривает обязательную верификацию возраста в соцсетях и контроль над алгоритмами, формирующими зависимость у детей.

Почему это важно

Европа остаётся самым строгим регулятором цифровых платформ в мире, тогда как США до сих пор не приняли комплексного закона о безопасности детей онлайн. ЕС уже ведёт отдельные расследования против TikTok, Facebook и Instagram по аналогичным нарушениям.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен создаёт консультативную группу, которая разработает долгосрочную стратегию защиты детей в социальных сетях. В Брюсселе подчёркивают: нынешнее расследование — лишь начало масштабной кампании за безопасное цифровое пространство для молодого поколения.

