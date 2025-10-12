ЄС розпочав розслідування проти Snapchat, YouTube, Apple і Google через загрози безпеці дітей

Єврокомісія хоче з’ясувати, як технологічні гіганти захищають неповнолітніх від шкідливого контенту та чи дотримуються правил онлайн-безпеки, ухвалених у ЄС.

Європейська комісія відкрила перше офіційне розслідування щодо захисту дітей у цифровому середовищі. Під перевірку потрапили Snapchat, YouTube, App Store від Apple та Google Play. Про це повідомляє Courthouse News.

Регулятори прагнуть з’ясувати, як технологічні гіганти захищають неповнолітніх від небезпечного чи незаконного контенту, зокрема від матеріалів про розлади харчової поведінки, продаж вейпів чи наркотиків.

ЄС перевіряє, як компанії виконують свої обіцянки

Як зазначили у Єврокомісії, розслідування має показати, чи дотримуються платформи правил, ухвалених у липні 2024 року. Відповідно до цих настанов, акаунти дітей мають бути приватними за замовчуванням, а платформи повинні вимикати функції, що викликають залежність — такі як «стріки», автоплей і можливість робити скріншоти контенту неповнолітніх.

Комісія з’ясовує:

як Snapchat перевіряє вік користувачів і не допускає дітей до 13 років;

чи запобігає YouTube поширенню контенту, що шкодить психічному здоров’ю підлітків;

як Apple і Google контролюють завантаження додатків із азартними іграми або «nudify-програмами», що створюють фейкові оголені фото без згоди людини.

Загрожують мільярдні штрафи

Розслідування проводиться в межах Закону про цифрові послуги (DSA). Якщо компанії визнають винними у порушеннях, їм загрожують штрафи до 6% від глобального річного доходу. Для Google, який у 2023 році заробив понад 300 млрд доларів, це може обернутися мільярдними санкціями.

«Ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати фізичне та психічне благополуччя дітей онлайн. Платформи зобов’язані забезпечити безпеку неповнолітніх користувачів», — заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифрового суверенітету Генна Вірккунен.

Європа формує спільні стандарти

Паралельно ЄС створює єдину систему перевірки віку для доступу до контенту 18+. Вона дозволить підтверджувати повноліття за допомогою паспорта або національної ID-карти, не розкриваючи особисті дані. Пілотний проект уже запущено у п’яти країнах — Данії, Франції, Греції, Італії та Іспанії; перші застосунки мають з’явитися у 2026 році.

Крім того, 25 із 27 країн ЄС підписали «Ютландську декларацію», ініційовану Данією, яка передбачає обов’язкову верифікацію віку у соцмережах та контроль над алгоритмами, що формують залежність у дітей.

Чому це важливо

Європа залишається найжорсткішим регулятором цифрових платформ у світі, тоді як США досі не ухвалили комплексного закону про безпеку дітей онлайн. ЄС уже веде окремі розслідування проти TikTok, Facebook та Instagram щодо подібних порушень.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн створює дорадчу групу, яка напрацює довгострокову стратегію захисту дітей у соцмережах. У Брюсселі наголошують: нинішнє розслідування — лише початок масштабної кампанії за безпечний цифровий простір для молодого покоління.

