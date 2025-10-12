Практика судів
  1. У світі

ЄС розпочав розслідування проти Snapchat, YouTube, Apple і Google через загрози безпеці дітей

13:24, 12 жовтня 2025
Єврокомісія хоче з’ясувати, як технологічні гіганти захищають неповнолітніх від шкідливого контенту та чи дотримуються правил онлайн-безпеки, ухвалених у ЄС.
ЄС розпочав розслідування проти Snapchat, YouTube, Apple і Google через загрози безпеці дітей
Ілюстративне фото, джерело - freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія відкрила перше офіційне розслідування щодо захисту дітей у цифровому середовищі. Під перевірку потрапили Snapchat, YouTube, App Store від Apple та Google Play. Про це повідомляє Courthouse News.

Регулятори прагнуть з’ясувати, як технологічні гіганти захищають неповнолітніх від небезпечного чи незаконного контенту, зокрема від матеріалів про розлади харчової поведінки, продаж вейпів чи наркотиків.

ЄС перевіряє, як компанії виконують свої обіцянки

Як зазначили у Єврокомісії, розслідування має показати, чи дотримуються платформи правил, ухвалених у липні 2024 року. Відповідно до цих настанов, акаунти дітей мають бути приватними за замовчуванням, а платформи повинні вимикати функції, що викликають залежність — такі як «стріки», автоплей і можливість робити скріншоти контенту неповнолітніх.

Комісія з’ясовує:

  • як Snapchat перевіряє вік користувачів і не допускає дітей до 13 років;
  • чи запобігає YouTube поширенню контенту, що шкодить психічному здоров’ю підлітків;
  • як Apple і Google контролюють завантаження додатків із азартними іграми або «nudify-програмами», що створюють фейкові оголені фото без згоди людини.

Загрожують мільярдні штрафи

Розслідування проводиться в межах Закону про цифрові послуги (DSA). Якщо компанії визнають винними у порушеннях, їм загрожують штрафи до 6% від глобального річного доходу. Для Google, який у 2023 році заробив понад 300 млрд доларів, це може обернутися мільярдними санкціями.

«Ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати фізичне та психічне благополуччя дітей онлайн. Платформи зобов’язані забезпечити безпеку неповнолітніх користувачів», — заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цифрового суверенітету Генна Вірккунен.

Європа формує спільні стандарти

Паралельно ЄС створює єдину систему перевірки віку для доступу до контенту 18+. Вона дозволить підтверджувати повноліття за допомогою паспорта або національної ID-карти, не розкриваючи особисті дані. Пілотний проект уже запущено у п’яти країнах — Данії, Франції, Греції, Італії та Іспанії; перші застосунки мають з’явитися у 2026 році.

Крім того, 25 із 27 країн ЄС підписали «Ютландську декларацію», ініційовану Данією, яка передбачає обов’язкову верифікацію віку у соцмережах та контроль над алгоритмами, що формують залежність у дітей.

Чому це важливо

Європа залишається найжорсткішим регулятором цифрових платформ у світі, тоді як США досі не ухвалили комплексного закону про безпеку дітей онлайн. ЄС уже веде окремі розслідування проти TikTok, Facebook та Instagram щодо подібних порушень.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн створює дорадчу групу, яка напрацює довгострокову стратегію захисту дітей у соцмережах. У Брюсселі наголошують: нинішнє розслідування — лише початок масштабної кампанії за безпечний цифровий простір для молодого покоління.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти ЄС Apple Google YouTube Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

Верховна Рада розгляне нову редакцію Цивільного кодексу, в якій Руслан Стефанчук з колегами пропонує увести поняття «доброзвичайність» і «зняття корпоративної вуалі»

Руслан Стефанчук пропонує нову редакцію Цивільного кодексу, в якій з’являться поняття «доброзвичайність» (boni mores) і «зняття корпоративної вуалі», а також буде закріплено презумпцію приватних відносин.

Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Конкурси планують відновити з 1 червня 2026 року.

З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України