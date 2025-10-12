Когда нужно вернуть неиспользованные средства из командировки: разъяснение налоговиков

Сталo известно, в какие сроки работники и предприниматели должны отчитаться и вернуть остаток аванса после командировки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области напомнили, в какие сроки работники государственных органов, бюджетных учреждений, предприятий, а также другие субъекты хозяйствования (в том числе ФЛП) должны вернуть неиспользованные средства или электронные деньги, выданные на командировку.

Для работников бюджетной сферы

В соответствии с Инструкцией № 59, утверждённой приказом Минфина от 13.03.1998 № 59:

после возвращения из командировки работник обязан подать отчёт об использовании средств до окончания пятого банковского дня, следующего за днём прибытия к месту постоянной работы;

остаток неиспользованных средств необходимо вернуть на счёт предприятия или в кассу учреждения.

Если аванс выдавался наличными, то отчёт и возврат остатка необходимо осуществить до окончания третьего банковского дня после возвращения.

Для других субъектов хозяйствования (в том числе ФЛП)

Согласно п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины, возврат излишне израсходованных средств или электронных денег должен быть осуществлён до конца месяца, следующего за месяцем завершения командировки или выполнения поручения.

Что считается излишне израсходованными средствами

Это суммы, выданные на командировку или под отчёт, которые не были возвращены в установленные сроки. Такие средства считаются нарушением финансовой дисциплины и могут быть обложены налогом как дополнительный доход работника.

Итак, работники бюджетной сферы должны вернуть остаток аванса в течение 3–5 банковских дней после возвращения из командировки, а предприниматели и частные компании — до конца следующего месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.