Практика судов
  1. В Украине

Когда нужно вернуть неиспользованные средства из командировки: разъяснение налоговиков

12:20, 12 октября 2025
Сталo известно, в какие сроки работники и предприниматели должны отчитаться и вернуть остаток аванса после командировки.
Когда нужно вернуть неиспользованные средства из командировки: разъяснение налоговиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области напомнили, в какие сроки работники государственных органов, бюджетных учреждений, предприятий, а также другие субъекты хозяйствования (в том числе ФЛП) должны вернуть неиспользованные средства или электронные деньги, выданные на командировку.

Для работников бюджетной сферы

В соответствии с Инструкцией № 59, утверждённой приказом Минфина от 13.03.1998 № 59:

  • после возвращения из командировки работник обязан подать отчёт об использовании средств до окончания пятого банковского дня, следующего за днём прибытия к месту постоянной работы;
  • остаток неиспользованных средств необходимо вернуть на счёт предприятия или в кассу учреждения.

Если аванс выдавался наличными, то отчёт и возврат остатка необходимо осуществить до окончания третьего банковского дня после возвращения.

Для других субъектов хозяйствования (в том числе ФЛП)

Согласно п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины, возврат излишне израсходованных средств или электронных денег должен быть осуществлён до конца месяца, следующего за месяцем завершения командировки или выполнения поручения.

Что считается излишне израсходованными средствами

Это суммы, выданные на командировку или под отчёт, которые не были возвращены в установленные сроки. Такие средства считаются нарушением финансовой дисциплины и могут быть обложены налогом как дополнительный доход работника.

Итак, работники бюджетной сферы должны вернуть остаток аванса в течение 3–5 банковских дней после возвращения из командировки, а предприниматели и частные компании — до конца следующего месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу

Конкурсы планируют возобновить с 1 июня 2026 года.

С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Главы местных госадминистраций станут госслужащими и будут отбираться по конкурсу – комитет рекомендовал законопроект

Законопроектом предлагается установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

В новой редакции Гражданского кодекса предлагают напрямую запретить обнародование сведений о госрегистрации предприятий, связанных с обороной

Эту норму предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную.

САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України