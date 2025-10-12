Коли потрібно повернути невикористані кошти з відрядження: роз’яснення податківців

Стало відомо, у які строки працівники та підприємці мають відзвітувати і повернути залишок авансу після відрядження.

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадали, у які строки працівники державних органів, бюджетних установ, підприємств, а також інші суб’єкти господарювання (у тому числі ФОП) мають повернути невикористані кошти або електронні гроші, видані на відрядження.

Для працівників бюджетної сфери

Відповідно до Інструкції № 59, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59:

після повернення з відрядження працівник повинен подати звіт про використання коштів до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи;

залишок невикористаних коштів потрібно повернути на рахунок підприємства або до каси установи.

Якщо аванс видавався готівкою, то звіт і повернення залишку потрібно здійснити до закінчення третього банківського дня після повернення.

Для інших суб’єктів господарювання (у тому числі ФОП)

Згідно з п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України, повернення надміру витрачених коштів або електронних грошей має бути здійснене до кінця місяця, наступного за місяцем завершення відрядження або виконання доручення.

Що вважається надміру витраченими коштами

Це суми, видані на відрядження чи під звіт, які не були повернені у встановлені строки. Такі кошти вважаються порушенням фінансової дисципліни та можуть бути оподатковані як додатковий дохід працівника.

Отже, працівники бюджетної сфери мають повернути залишок авансу протягом 3–5 банківських днів після повернення з відрядження, а підприємці та приватні компанії — до кінця наступного місяця.

