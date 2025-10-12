Практика судів
  1. В Україні

Коли потрібно повернути невикористані кошти з відрядження: роз’яснення податківців

12:20, 12 жовтня 2025
Стало відомо, у які строки працівники та підприємці мають відзвітувати і повернути залишок авансу після відрядження.
Коли потрібно повернути невикористані кошти з відрядження: роз’яснення податківців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області нагадали, у які строки працівники державних органів, бюджетних установ, підприємств, а також інші суб’єкти господарювання (у тому числі ФОП) мають повернути невикористані кошти або електронні гроші, видані на відрядження.

Для працівників бюджетної сфери

Відповідно до Інструкції № 59, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 № 59:

  • після повернення з відрядження працівник повинен подати звіт про використання коштів до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи;
  • залишок невикористаних коштів потрібно повернути на рахунок підприємства або до каси установи.

Якщо аванс видавався готівкою, то звіт і повернення залишку потрібно здійснити до закінчення третього банківського дня після повернення.

Для інших суб’єктів господарювання (у тому числі ФОП)

Згідно з п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України, повернення надміру витрачених коштів або електронних грошей має бути здійснене до кінця місяця, наступного за місяцем завершення відрядження або виконання доручення.

Що вважається надміру витраченими коштами

Це суми, видані на відрядження чи під звіт, які не були повернені у встановлені строки. Такі кошти вважаються порушенням фінансової дисципліни та можуть бути оподатковані як додатковий дохід працівника.

Отже, працівники бюджетної сфери мають повернути залишок авансу протягом 3–5 банківських днів після повернення з відрядження, а підприємці та приватні компанії — до кінця наступного місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Конкурси планують відновити з 1 червня 2026 року.

З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

У новій редакції Цивільного кодексу пропонують безпосередньо заборонити оприлюднення відомостей про держреєстрацію підприємств, пов’язаних з обороною

Цю норму пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду, яка передбачає, що агенти Єврокомісії, а також Європейської прокуратури (EPPO), їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України