Новые правила пересечения границы с ЕС с 12 октября: украинцам придется предоставить отпечатки пальцев

Министерство иностранных дел Украины сообщает о запланированном запуске Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которая начала действовать с 12 октября на внешних границах ЕС и Шенгенской зоны. Она будет собирать биометрические данные граждан стран, не входящих в европейский блок.
Что именно меняется для украинцев
Изменения касаются исключительно процедуры прохождения пограничного контроля на внешних границах ЕС. Для регистрации в системе необходимо предоставить свои биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.
В МИД подчеркивают, что система не будет считывать биометрические данные из вашего заграничного паспорта, а фиксировать их напрямую: то есть во время контроля на границе или в аэропорту вам сделают фото и снимут отпечатки пальцев.
Кто подлежит регистрации в EES
Кто не подлежит регистрации в EES
Что стоит знать
Преимущества после регистрации
Какие непредвиденные обстоятельства могут возникнуть после запуска программы
Существует риск увеличения времени ожидания на границах в первые дни после запуска системы. В МИД советуют учитывать это при планировании поездок.
В дальнейшем, при повторных въездах и использовании E-gates, система позволит даже сократить время проверки по сравнению с нынешним контролем.
Поскольку запуск системы будет постепенным, в первые месяцы возможны локальные задержки на отдельных пунктах пропуска. Если в каком-либо пункте возникнут проблемы с пропускной способностью, государства-члены ЕС смогут временно оптимизировать процессы и увеличить пропускную способность.
