Новые правила пересечения границы с ЕС с 12 октября: украинцам придется предоставить отпечатки пальцев

Министерство иностранных дел Украины сообщает о запланированном запуске Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), которая начала действовать с 12 октября на внешних границах ЕС и Шенгенской зоны. Она будет собирать биометрические данные граждан стран, не входящих в европейский блок.

Что именно меняется для украинцев

Изменения касаются исключительно процедуры прохождения пограничного контроля на внешних границах ЕС. Для регистрации в системе необходимо предоставить свои биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

В МИД подчеркивают, что система не будет считывать биометрические данные из вашего заграничного паспорта, а фиксировать их напрямую: то есть во время контроля на границе или в аэропорту вам сделают фото и снимут отпечатки пальцев.

Кто подлежит регистрации в EES

все граждане, которые въезжают в ЕС на короткий срок (до 90 дней в течение 180 дней).

Кто не подлежит регистрации в EES

лица, имеющие статус временной защиты в ЕС;

владельцы видов на жительство в странах ЕС;

владельцы долгосрочных виз одной из стран ЕС.

Что стоит знать

практика проставления штампов в паспортах заменяется автоматической регистрацией дат въезда и выезда путешественников, что особенно актуально для водителей грузовиков;

обязательства иметь биометрический паспорт нет — принимается любой действительный заграничный паспорт (биометрический для безвизового въезда или обычный с визой);

биометрические данные (фото и отпечатки пальцев, сделанные во время контроля) сохраняются в системе въезда-выезда, поэтому при последующих поездках в ЕС будет проводиться только сравнение «живого» изображения с тем, что уже есть в базе;

биометрические и другие данные хранятся в течение трёх лет после въезда в ЕС; если вы возвращаетесь до окончания этого срока, срок хранения автоматически продлевается ещё на три года с даты последнего въезда;

при регулярных поездках повторная регистрация отпечатков пальцев не требуется, делается только фото; однако при замене паспорта процедуру регистрации нужно будет пройти заново;

у детей до 12 лет отпечатки пальцев не снимаются, однако изображение их лиц будет внесено в систему.

Преимущества после регистрации

после первой регистрации вы сможете использовать E-gates в аэропортах ЕС для быстрого прохождения контроля;

практика штампования паспортов заменяется автоматической регистрацией дат въезда и выезда;

при повторных поездках процедура проверки значительно упрощается.

Какие непредвиденные обстоятельства могут возникнуть после запуска программы

Существует риск увеличения времени ожидания на границах в первые дни после запуска системы. В МИД советуют учитывать это при планировании поездок.

В дальнейшем, при повторных въездах и использовании E-gates, система позволит даже сократить время проверки по сравнению с нынешним контролем.

Поскольку запуск системы будет постепенным, в первые месяцы возможны локальные задержки на отдельных пунктах пропуска. Если в каком-либо пункте возникнут проблемы с пропускной способностью, государства-члены ЕС смогут временно оптимизировать процессы и увеличить пропускную способность.

