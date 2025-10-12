Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Нові правила перетину кордону з ЄС із 12 жовтня: українцям доведеться надати відбитки пальців

10:50, 12 жовтня 2025
Українцям, які планують короткотермінові подорожі, треба знати про нові правила та бути готовими до надання своїх додаткових персональних даних на кордоні.
Нові правила перетину кордону з ЄС із 12 жовтня: українцям доведеться надати відбитки пальців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ Украхни повідомляє про запланований запуск Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яка почала діяти з 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС та Шенгенської зони. Вона збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку.

Що саме змінюється для українців

Зміни стосуватимуться виключно процедури проходження прикордонного контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Для реєстрації у системі ви повинні надати свої біометричні дані – зображення обличчя та відбитки пальців.

У МЗС наголошують, що система не зчитуватиме біометричні дані із вашого закордонного паспорта, а фіксуватиме їх напряму: тобто під час контролю на кордоні чи в аеропорту робитимуть фото, а також зніматимуть відбитки пальців.

Хто потребує реєстрації в EES

  • усі громадяни, які в'їжджають до ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом 180 днів)

Хто не підлягає реєстрації в EES

  • особи, які мають статус тимчасового захисту в ЄС
  • власники посвідок на проживання в країнах ЄС
  • власники довгострокових віз однієї із країн ЄС

Що варто знати

  • відтепер практика штампування паспортів замінюється на автоматичну реєстрацію дат в’їзду і виїзду тих, хто подорожують, що особливо актуально для водіїв вантажівок
  • обов’язку мати біометричний паспорт немає, прийматиметься будь-який дійсний закордонний паспорт (біометричний для безвізового вʼїзду чи звичайний з наявною візою)
  • біометричні дані (зроблене під час контролю фото та відбитки пальців) зберігаються в системі в’їзду-виїзду, тому під час наступних в’їздів до ЄС проводитимуть лише порівняння "живого" зображення з тим, що вже є в системі
  • біометричні та інші відомості зберігатимуться протягом трьох років після в’їзду в ЄС; якщо ви повертаєтеся до завершення цього строку, термін зберігання автоматично подовжується ще на три роки від дати останнього в’їзду
  • у разі регулярних поїздок повторна реєстрація відбитків пальців не потрібна, робиться лише фото; водночас у разі заміни паспорта доведеться пройти повну процедуру реєстрації знову
  • у дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, проте зображення їхніх облич буде внесене до системи

Переваги після реєстрації

  • після першої реєстрації ви зможете використовувати E-gates в аеропортах ЄС для швидкого проходження контролю
  • практика штампування паспортів замінюється автоматичною реєстрацією дат в'їзду і виїзду
  • при повторних поїздках процедура перевірки значно спрощується

Які непередбачувані обставини можуть виникнути після запуску програми

Існує ризик збільшення часу очікування на кордонах у перші дні після запуску системи. У МЗС радять врахувати це під час планування подорожей.

Водночас надалі, при повторних в’їздах та використання E-gates, ця система дозволить навіть скоротити час перевірки порівняно з нинішнім контролем.

Оскільки запуск системи буде поступовим, у перші місяці можливі локальні затримки на окремих пунктах пропуску. Якщо у певному пункті пропуску виникатимуть проблеми з пропускною спроможністю, держави-члени ЄС матимуть можливість тимчасово оптимізувати процеси та збільшити пропускну спроможність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС МЗС Україна Євросоюз кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Конкурси планують відновити з 1 червня 2026 року.

З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

У новій редакції Цивільного кодексу пропонують безпосередньо заборонити оприлюднення відомостей про держреєстрацію підприємств, пов’язаних з обороною

Цю норму пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду, яка передбачає, що агенти Єврокомісії, а також Європейської прокуратури (EPPO), їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України