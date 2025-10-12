Нові правила перетину кордону з ЄС із 12 жовтня: українцям доведеться надати відбитки пальців

Українцям, які планують короткотермінові подорожі, треба знати про нові правила та бути готовими до надання своїх додаткових персональних даних на кордоні.

Міністерство закордонних справ Украхни повідомляє про запланований запуск Системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES), яка почала діяти з 12 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС та Шенгенської зони. Вона збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку.

Що саме змінюється для українців

Зміни стосуватимуться виключно процедури проходження прикордонного контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Для реєстрації у системі ви повинні надати свої біометричні дані – зображення обличчя та відбитки пальців.

У МЗС наголошують, що система не зчитуватиме біометричні дані із вашого закордонного паспорта, а фіксуватиме їх напряму: тобто під час контролю на кордоні чи в аеропорту робитимуть фото, а також зніматимуть відбитки пальців.

Хто потребує реєстрації в EES

усі громадяни, які в'їжджають до ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом 180 днів)

Хто не підлягає реєстрації в EES

особи, які мають статус тимчасового захисту в ЄС

власники посвідок на проживання в країнах ЄС

власники довгострокових віз однієї із країн ЄС

Що варто знати

відтепер практика штампування паспортів замінюється на автоматичну реєстрацію дат в’їзду і виїзду тих, хто подорожують, що особливо актуально для водіїв вантажівок

обов’язку мати біометричний паспорт немає, прийматиметься будь-який дійсний закордонний паспорт (біометричний для безвізового вʼїзду чи звичайний з наявною візою)

біометричні дані (зроблене під час контролю фото та відбитки пальців) зберігаються в системі в’їзду-виїзду, тому під час наступних в’їздів до ЄС проводитимуть лише порівняння "живого" зображення з тим, що вже є в системі

біометричні та інші відомості зберігатимуться протягом трьох років після в’їзду в ЄС; якщо ви повертаєтеся до завершення цього строку, термін зберігання автоматично подовжується ще на три роки від дати останнього в’їзду

у разі регулярних поїздок повторна реєстрація відбитків пальців не потрібна, робиться лише фото; водночас у разі заміни паспорта доведеться пройти повну процедуру реєстрації знову

у дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, проте зображення їхніх облич буде внесене до системи

Переваги після реєстрації

після першої реєстрації ви зможете використовувати E-gates в аеропортах ЄС для швидкого проходження контролю

практика штампування паспортів замінюється автоматичною реєстрацією дат в'їзду і виїзду

при повторних поїздках процедура перевірки значно спрощується

Які непередбачувані обставини можуть виникнути після запуску програми

Існує ризик збільшення часу очікування на кордонах у перші дні після запуску системи. У МЗС радять врахувати це під час планування подорожей.

Водночас надалі, при повторних в’їздах та використання E-gates, ця система дозволить навіть скоротити час перевірки порівняно з нинішнім контролем.

Оскільки запуск системи буде поступовим, у перші місяці можливі локальні затримки на окремих пунктах пропуску. Якщо у певному пункті пропуску виникатимуть проблеми з пропускною спроможністю, держави-члени ЄС матимуть можливість тимчасово оптимізувати процеси та збільшити пропускну спроможність.

