У Каліфорнії гелікоптер закрутився у повітрі й упав на пляжі — у лікарні п’ятеро людей, відео

Аварія сталася на популярному пляжі Гантінгтон-Біч, коли гелікоптер раптово почав неконтрольовано обертатися та врізався у пальми біля узбережжя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На популярному пляжі Гантінгтон-Біч у Каліфорнії туристи стали свідками аварії — гелікоптер почав неконтрольовано крутитися в повітрі, після чого втратив висоту та врізався у пальми поблизу Тихоокеанського шосе. Про це повідомляє The Guardian.

Відео, опубліковані у соцмережах, показують, як літальний апарат раптово починає обертатися над пляжем, а потім різко знижується, врізаючись у дерева біля сходів, що ведуть до узбережжя.

За даними пожежно-рятувальної служби Гантінгтон-Біч, унаслідок інциденту п’ятьох людей доправили до лікарні.

Серед них — двоє осіб, які перебували у вертольоті, їх «безпечно витягли з уламків».

Ще троє постраждалих перебували на вулиці в момент падіння — подробиці їхніх травм поки не повідомляють.

Причини інциденту наразі невідомі. Місцева влада розпочала розслідування.

Як зазначили в департаменті, гелікоптер був пов’язаний із щорічним благодійним заходом «Cars N Copters», який мав відбутися наступного дня після аварії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.