У США суд вирішує, чи можна забороняти мати зброю тим, хто не чинив насильства, але був засуджений

Американець із Вісконсину заявив, що його право на володіння зброєю було порушено, адже він не є небезпечним злочинцем.

Житель штату Вісконсин Едландо Вотсон звернувся до Сьомого апеляційного суду США з вимогою скасувати вирок за незаконне володіння зброєю. Чоловік наполягає: заборона мати зброю для всіх, хто колись мав судимість, порушує Конституцію, якщо людина не вчиняла насильницьких злочинів. Про це повідомляє Courthouse News.

Як усе почалося

У червні 2022 року поліція Медісона (штат Вісконсин) затримала Вотсона через попередні обвинувачення у зберіганні наркотиків і порушенні умов застави. Під час обшуку орендованого ним складу правоохоронці знайшли п’ять одиниць зброї, на яких виявили його ДНК. Після цього прокуратура звинуватила чоловіка у незаконному володінні зброєю, оскільки він мав судимість.

Що каже захист

Адвокатка Елен Матесон заявила, що справа Вотсона порушує його права за Другим поправленням до Конституції США, яке гарантує право на володіння зброєю. Вона посилається на рішення Верховного суду у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022), де йдеться, що будь-які обмеження на зброю мають ґрунтуватися на історичній традиції, а не просто на статусі людини як злочинця.

Матесон наголосила: Вотсон засуджений за ненасильницькі правопорушення, тому позбавляти його права на зброю немає підстав. Вона також згадала рішення United States v. Rahimi, у якому суд постановив, що людину можна позбавити зброї лише тоді, коли вона справді становить небезпеку для суспільства.

Як реагують судді та прокурори

Судді поставилися до аргументів захисту обережно. Суддя Даян Сайкс зазначила, що тлумачення справи Rahimi може бути надто вузьким, а суддя Френк Істербрук зауважив, що деякі федеральні закони розглядають наркозлочини як серйозні правопорушення, навіть якщо вони не пов’язані з насильством.

Представник Міністерства юстиції США Джошуа Хенделл заявив, що заборона володіти зброєю для людей із судимістю має давню історичну основу і не суперечить конституційним принципам.

Окремий аспект — ДНК-експертиза

Захист також стверджує, що поліція порушила Четверту поправку, коли примусила Вотсона здати зразок ДНК під час арешту. На думку адвокатів, ордер не передбачав такого кроку. Прокуратура у відповідь заявила, що зразки було взято законно і в межах добросовісних дій поліції.

Справу розглядає колегія суддів Даян Сайкс, Френка Істербрука та Майкла Бреннана. Коли суд ухвалить рішення — наразі невідомо.

