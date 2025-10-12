Практика судов
В США суд решает, можно ли запрещать иметь оружие тем, кто не совершал насилия, но был осужден

12:48, 12 октября 2025
Американец из Висконсина заявил, что его право на владение оружием было нарушено, ведь он не является опасным преступником.
Житель штата Висконсин Эдландо Уотсон обратился в Седьмой апелляционный суд США с требованием отменить приговор за незаконное владение оружием. Мужчина настаивает: запрет на владение оружием для всех, кто когда-либо имел судимость, нарушает Конституцию, если человек не совершал насильственных преступлений. Об этом сообщает Courthouse News.

Как все началось

В июне 2022 года полиция Мэдисона (штат Висконсин) задержала Уотсона по предыдущим обвинениям в хранении наркотиков и нарушении условий залога. Во время обыска арендованного им склада правоохранители нашли пять единиц оружия, на которых обнаружили его ДНК. После этого прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении оружием, поскольку он имел судимость.

Что говорит защита

Адвокат Эллен Мэтисон заявила, что дело Уотсона нарушает его права, гарантированные Второй поправкой к Конституции США, которая закрепляет право на владение оружием. Она ссылается на решение Верховного суда по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022), где указано, что любые ограничения на оружие должны основываться на исторической традиции, а не только на статусе человека как преступника.

Мэтисон подчеркнула: Уотсон был осужден за ненасильственные правонарушения, поэтому лишать его права на оружие нет оснований. Она также упомянула решение United States v. Rahimi, в котором суд постановил, что человека можно лишить оружия только в том случае, если он действительно представляет опасность для общества.

Как реагируют судьи и прокуроры

Судьи отнеслись к аргументам защиты с осторожностью. Судья Дайан Сайкс отметила, что трактовка дела Rahimi может быть слишком узкой, а судья Фрэнк Истербрук заметил, что некоторые федеральные законы рассматривают наркопреступления как серьезные правонарушения, даже если они не связаны с насилием.

Представитель Министерства юстиции США Джошуа Хенделл заявил, что запрет на владение оружием для людей с судимостью имеет давнюю историческую основу и не противоречит конституционным принципам.

Отдельный аспект — ДНК-экспертиза

Защита также утверждает, что полиция нарушила Четвертую поправку, когда принудила Уотсона сдать образец ДНК во время ареста. По мнению адвокатов, ордер не предусматривал такого шага. Прокуратура в ответ заявила, что образцы были получены законно и в рамках добросовестных действий полиции.

Дело рассматривает коллегия судей Дайан Сайкс, Фрэнка Истербрука и Майкла Бреннана. Когда суд вынесет решение — пока неизвестно.

