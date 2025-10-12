В США суд решает, можно ли запрещать иметь оружие тем, кто не совершал насилия, но был осужден

Американец из Висконсина заявил, что его право на владение оружием было нарушено, ведь он не является опасным преступником.

Житель штата Висконсин Эдландо Уотсон обратился в Седьмой апелляционный суд США с требованием отменить приговор за незаконное владение оружием. Мужчина настаивает: запрет на владение оружием для всех, кто когда-либо имел судимость, нарушает Конституцию, если человек не совершал насильственных преступлений. Об этом сообщает Courthouse News.

Как все началось

В июне 2022 года полиция Мэдисона (штат Висконсин) задержала Уотсона по предыдущим обвинениям в хранении наркотиков и нарушении условий залога. Во время обыска арендованного им склада правоохранители нашли пять единиц оружия, на которых обнаружили его ДНК. После этого прокуратура обвинила мужчину в незаконном владении оружием, поскольку он имел судимость.

Что говорит защита

Адвокат Эллен Мэтисон заявила, что дело Уотсона нарушает его права, гарантированные Второй поправкой к Конституции США, которая закрепляет право на владение оружием. Она ссылается на решение Верховного суда по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen (2022), где указано, что любые ограничения на оружие должны основываться на исторической традиции, а не только на статусе человека как преступника.

Мэтисон подчеркнула: Уотсон был осужден за ненасильственные правонарушения, поэтому лишать его права на оружие нет оснований. Она также упомянула решение United States v. Rahimi, в котором суд постановил, что человека можно лишить оружия только в том случае, если он действительно представляет опасность для общества.

Как реагируют судьи и прокуроры

Судьи отнеслись к аргументам защиты с осторожностью. Судья Дайан Сайкс отметила, что трактовка дела Rahimi может быть слишком узкой, а судья Фрэнк Истербрук заметил, что некоторые федеральные законы рассматривают наркопреступления как серьезные правонарушения, даже если они не связаны с насилием.

Представитель Министерства юстиции США Джошуа Хенделл заявил, что запрет на владение оружием для людей с судимостью имеет давнюю историческую основу и не противоречит конституционным принципам.

Отдельный аспект — ДНК-экспертиза

Защита также утверждает, что полиция нарушила Четвертую поправку, когда принудила Уотсона сдать образец ДНК во время ареста. По мнению адвокатов, ордер не предусматривал такого шага. Прокуратура в ответ заявила, что образцы были получены законно и в рамках добросовестных действий полиции.

Дело рассматривает коллегия судей Дайан Сайкс, Фрэнка Истербрука и Майкла Бреннана. Когда суд вынесет решение — пока неизвестно.

