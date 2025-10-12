Суд у США вирішує, чи несе виробник гелікоптера відповідальність за смертельну авіакатастрофу на Гаваях

Родина загиблого звинувачує компанію Robinson Helicopter у використанні дефектних деталей, які могли стати причиною трагедії.

Фото: Dan Dennison/Hawaii DLNR via AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний апеляційний суд у США розглядає справу, яка може змінити підхід до відповідальності авіавиробників. Родина загиблого в катастрофі на Гаваях Раяна МакОліффа звинувачує компанію Robinson Helicopter у тому, що вона замінила деталі гелікоптера з дефектом, який і призвів до аварії. Про це повідомляє Courthouse News.

Трагедія, що стала причиною судового спору

Катастрофа сталася 29 квітня 2019 року над островом Оаху. Туристичний гелікоптер Robinson R44 розпався у повітрі через сильну турбулентність і впав на житлову вулицю. Загинули 28-річний бізнесмен із Чикаго Райан МакОліфф, пілот та ще один пасажир.

Розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) встановило, що аварію спричинив ефект «mast bumping» — коли головний ротор під час турбулентності вдаряє по корпусу літака.

Закон, який може звільнити виробника від відповідальності

Відповідно до Закону про відродження малої авіації (GARA), ухваленого у 1994 році, виробники літаків і гелікоптерів не несуть відповідальності за аварії суден, яким понад 18 років. Проте адвокати родини МакОліффа стверджують, що це правило не діє, якщо компанія замінює старі деталі на нові, але з тим самим дефектом.

Юристи обговорюють ключове питання:

чи «перезапускається» 18-річний термін захисту виробника у випадку, якщо деталь замінено на аналогічну, чи лише тоді, коли у новій версії внесено зміни до конструкції.

«Якщо виробник використовує дефектну деталь знову і знову, лише тому, що аварія не сталася за 18 років, це створює небезпечний прецедент», — наголосив адвокат родини Томас Сіракуза.

Представники компанії Robinson заперечують ці звинувачення. За словами юриста Тіма Ґетца, закон покликаний захистити авіавиробників від нескінченної відповідальності, адже літаки можуть експлуатуватися десятиліттями.

Під прицілом — популярний, але небезпечний Robinson R44

Гелікоптер R44 неодноразово опинявся у центрі скандалів: розслідування Los Angeles Times показало, що з 2006 по 2016 роки ця модель мала найбільшу кількість смертельних аварій у США. Виробник навіть попереджав пілотів про ризик різких коливань ротора під час польотів у турбулентних умовах — особливо на Гаваях.

Раніше сім’я МакОліффа вже досягла конфіденційної мирової угоди з туроператором Novictor Aviation і урядом США, звинувативши Федеральне авіаційне управління у неналежному контролі сертифікації пілота.

Що далі

Рішення поки не ухвалене, але справа може стати прецедентом для всієї авіаційної галузі США, визначивши межі відповідальності виробників за заміну дефектних деталей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.