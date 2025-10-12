Суд в США решает, несет ли производитель вертолета ответственность за смертельную авиакатастрофу на Гавайях

Семья погибшего обвиняет компанию Robinson Helicopter в использовании дефектных деталей, которые могли стать причиной трагедии.

Федеральный апелляционный суд в США рассматривает дело, которое может изменить подход к ответственности авиапроизводителей. Семья погибшего в катастрофе на Гавайях Райана МакОлиффа обвиняет компанию Robinson Helicopter в том, что она заменила детали вертолета с дефектом, который и привел к аварии. Об этом сообщает Courthouse News.

Трагедия, ставшая причиной судебного спора

Катастрофа произошла 29 апреля 2019 года над островом Оаху. Туристический вертолет Robinson R44 разрушился в воздухе из-за сильной турбулентности и упал на жилую улицу. Погибли 28-летний бизнесмен из Чикаго Райан МакОлифф, пилот и еще один пассажир.

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) установило, что аварию вызвал эффект «mast bumping» — когда главный ротор во время турбулентности ударяет по корпусу самолета.

Закон, который может освободить производителя от ответственности

Согласно Закону о возрождении малой авиации (GARA), принятому в 1994 году, производители самолетов и вертолетов не несут ответственности за аварии судов, которым более 18 лет. Однако адвокаты семьи МакОлиффа утверждают, что это правило не действует, если компания заменяет старые детали на новые, но с тем же дефектом.

Юристы обсуждают ключевой вопрос:

перезапускается ли 18-летний срок защиты производителя в случае, если деталь заменена на аналогичную, или только тогда, когда в новой версии внесены изменения в конструкцию.

«Если производитель использует дефектную деталь снова и снова лишь потому, что авария не произошла за 18 лет, это создает опасный прецедент», — подчеркнул адвокат семьи Томас Сиракуза.

Представители компании Robinson отвергают эти обвинения. По словам юриста Тима Гетца, закон призван защитить авиапроизводителей от бесконечной ответственности, поскольку самолеты могут эксплуатироваться десятилетиями.

Под прицелом — популярный, но опасный Robinson R44

Вертолет R44 неоднократно оказывался в центре скандалов: расследование Los Angeles Times показало, что с 2006 по 2016 годы эта модель имела наибольшее количество смертельных аварий в США. Производитель даже предупреждал пилотов о риске резких колебаний ротора во время полетов в турбулентных условиях — особенно на Гавайях.

Ранее семья МакОлиффа уже достигла конфиденциального мирового соглашения с туроператором Novictor Aviation и правительством США, обвинив Федеральное авиационное управление в ненадлежащем контроле сертификации пилота.

Что дальше

Решение пока не принято, но дело может стать прецедентом для всей авиационной отрасли США, определив границы ответственности производителей за замену дефектных деталей.

