У Києві п’яний чоловік погрожував музиканту з інвалідністю, бо той не захотів співати російською

11:44, 12 жовтня 2025
Поліцейські притягнули до відповідальності 29-річного чоловіка, який вимагав від вуличного музиканта співати російські пісні.
У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності 29-річного киянина, який агресивно вимагав від вуличного музиканта виконання російських пісень. Про це повідомляє поліція столиці.

Інцидент стався кілька днів тому на одній з вулиць Дарницього району.

До музиканта, який перебував у інвалідному візку, підійшов невідомий чоловік і, почувши відмову співати російською, почав лаятись нецензурно та погрожувати фізичною розправою.

Після появи відео інциденту в соцмережах поліція провела перевірку. За участі фахівців з кримінального аналізу правоохоронці швидко встановили особу порушника — ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Він не зміг пояснити свої дії, посилаючись на те, що був напідпитку.

Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство.

