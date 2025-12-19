У Верховній Раді створять робочу групу з питань виборів і референдуму — Корнієнко

До групи планують залучити представників ЦВК, усіх фракцій, профільних комітетів, міністерств і громадських організацій для напрацювання рішень щодо можливості проведення виборів.

У Верховній Раді планують створити парламентську робочу групу з питань референдуму та виборів.

Її можливим керівником може стати перший віцеспікер парламенту та новообраний голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Ініціатором створення групи виступив голова фракції Давид Арахамія.

«Дійсно, є така ініціатива створити робочу групу у Верховній Раді. Це ще не відбулося. Давид Архамія ініціював це на майбутнє. Це правда. Я дійсно, напевно, буду очолювати цю робочу групу», — повідомив Корнієнко у коментарі «Суспільному».

За його словами, робоча група матиме широкий склад і включатиме десятки учасників.

«Вона буде абсолютно широка. Десятки людей буде вміщувати: представників ЦВК, представників всіх фракцій і груп, профільного комітету парламенту, міністерств і громадських організацій», — пояснив перший віцеспікер.

Він також уточнив, що його заступницями у майбутній робочій групі стануть віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк та голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Окремо Корнієнко наголосив на відкритості роботи групи та готовності інформувати суспільство про її напрацювання.

«Ми будемо ділитися з медіа всіма результатами цих обговорень. Звичайно, вони будуть стосуватися широких питань, як і питання, які президент поставив перед народними депутатами про можливість і умови проведення виборів під час воєнного стану, про що питають нас американські партнери».

Нагадаємо, Президент заявив, що виборчий процес можливий лише за умови повного припинення вогню, для чого США мають вести прямі переговори з Росією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Однак дані Центральної виборчої комісії свідчать про масштабні проблеми у виборчій інфраструктурі. Через війну РФ проти України нині функціонує лише 75% виборчих дільниць.

Водночас голова Оболонської РДА заявив, що Київ має достатньо укриттів для безпечного проведення виборів.

