  1. В Украине

В Верховной Раде создадут рабочую группу по вопросам выборов и референдума — Корниенко

09:06, 19 декабря 2025
В группу планируют привлечь представителей ЦИК, всех фракций, профильных комитетов, министерств и общественных организаций для выработки решений относительно возможности проведения выборов.
В Верховной Раде планируют создать парламентскую рабочую группу по вопросам референдума и выборов.

Ее возможным руководителем может стать первый вице-спикер парламента и новоизбранный глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Инициатором создания группы выступил глава фракции Давид Арахамия.

«Действительно, есть такая инициатива создать рабочую группу в Верховной Раде. Это еще не произошло. Давид Арахамия инициировал это на будущее. Это правда. Я действительно, наверное, буду возглавлять эту рабочую группу», — сообщил Корниенко в комментарии «Суспільному».

По его словам, рабочая группа будет иметь широкий состав и включать десятки участников.

«Она будет абсолютно широкой. Десятки людей будет включать: представителей ЦИК, представителей всех фракций и групп, профильного комитета парламента, министерств и общественных организаций», — пояснил первый вице-спикер.

Он также уточнил, что его заместителями в будущей рабочей группе станут вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк и глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Отдельно Корниенко подчеркнул открытость работы группы и готовность информировать общество о ее наработках.

«Мы будем делиться с медиа всеми результатами этих обсуждений. Конечно, они будут касаться широких вопросов, как и вопросы, которые президент поставил перед народными депутатами о возможности и условиях проведения выборов во время военного положения, о чем спрашивают нас американские партнеры».

Напомним, Президент заявил, что избирательный процесс возможен только при условии полного прекращения огня, для чего США должны вести прямые переговоры с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Однако данные Центральной избирательной комиссии свидетельствуют о масштабных проблемах в избирательной инфраструктуре. Из-за войны РФ против Украины сейчас функционирует лишь 75% избирательных участков

В то же время глава Оболонской РГА заявил, что Киев имеет достаточно укрытий для безопасного проведения выборов.

Верховная Рада Украины выборы референдум

Лента новостей

