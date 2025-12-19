Чи мають іноземці право на відпустку в Україні — які права гарантує закон

Іноземні працівники користуються такими самими правами на відпустки, як і громадяни країни, однак їх тривалість обмежується строком дії дозволу на роботу.

Іноземці, які офіційно працюють в Україні, мають ті самі права на відпустки, що й громадяни країни. Водночас є важливий нюанс, який часто ігнорують як працівники, так і роботодавці. Роз’яснення надала Державна служба України з питань праці.

Які відпустки можуть отримати іноземці в Україні

Згідно із Законом «Про відпустки», іноземні громадяни, які працюють в Україні на законних підставах, користуються рівними трудовими правами з громадянами України.

Це означає, що їм надаються:

щорічна основна оплачувана відпустка;

соціальні відпустки;

навчальні відпустки;

додаткові відпустки;

відпустки без збереження заробітної плати.

Усі ці види відпусток надаються відповідно до чинного законодавства України.

Коли виникає право на повну щорічну відпустку

Право на щорічну основну відпустку повної тривалості виникає після шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Водночас закон дозволяє гнучкий підхід: за згодою роботодавця іноземний працівник може піти у відпустку раніше цього строку.

Головна особливість: строк дозволу на роботу

Ключовий момент, на який звертає увагу Держпраці: тривалість відпусток іноземного працівника не може перевищувати строк дії дозволу на роботу в Україні.

Це означає, що: якщо дозвіл на роботу завершується, наприклад, через три місяці, відпустка не може виходити за межі цього періоду, навіть якщо працівник формально має право на довшу відпустку.

Що це означає для роботодавців і працівників

Роботодавцям варто уважно планувати графіки відпусток іноземців.

Іноземним працівникам — перевіряти строк дії дозволу на роботу перед поданням заяви.

Порушення цих правил може призвести до трудових і міграційних ризиків.

Отже, іноземці в Україні мають повноцінні трудові гарантії, зокрема право на відпустки. Однак строк дії дозволу на роботу є критичним фактором, який визначає їхню фактичну тривалість. Цей нюанс важливо враховувати, щоб уникнути порушень законодавства.

