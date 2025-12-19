  1. В Украине

Имеют ли иностранцы право на отпуск в Украине — какие права гарантирует закон

09:42, 19 декабря 2025
Иностранные работники пользуются такими же правами на отпуска, как и граждане страны, однако их продолжительность ограничивается сроком действия разрешения на работу.
Иностранцы, которые официально работают в Украине, имеют те же права на отпуска, что и граждане страны. В то же время существует важный нюанс, который часто игнорируют как работники, так и работодатели. Разъяснение предоставила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Какие отпуска могут получить иностранцы в Украине

Согласно Закону «Об отпусках», иностранные граждане, которые работают в Украине на законных основаниях, пользуются равными трудовыми правами с гражданами Украины.

Это означает, что им предоставляются:

  • ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
  • социальные отпуска;
  • учебные отпуска;
  • дополнительные отпуска;
  • отпуска без сохранения заработной платы.

Все эти виды отпусков предоставляются в соответствии с действующим законодательством Украины.

Когда возникает право на полный ежегодный отпуск

Право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности возникает после шести месяцев непрерывной работы на предприятии.

В то же время закон допускает гибкий подход: с согласия работодателя иностранный работник может уйти в отпуск раньше этого срока.

Главная особенность: срок разрешения на работу

Ключевой момент, на который обращает внимание Госслужба по труду: продолжительность отпусков иностранного работника не может превышать срок действия разрешения на работу в Украине.

Это означает, что: если разрешение на работу заканчивается, например, через три месяца, отпуск не может выходить за пределы этого периода, даже если работник формально имеет право на более длительный отпуск.

Что это означает для работодателей и работников

Работодателям следует внимательно планировать графики отпусков иностранных работников.

Иностранным работникам — проверять срок действия разрешения на работу перед подачей заявления.

Нарушение этих правил может привести к трудовым и миграционным рискам.

Итак, иностранцы в Украине имеют полноценные трудовые гарантии, в том числе право на отпуска. Однако срок действия разрешения на работу является критическим фактором, который определяет их фактическую продолжительность. Этот нюанс важно учитывать, чтобы избежать нарушений законодательства.

