  1. В Україні

Продавали водійські посвідчення — перед судом постануть учасники схеми

10:00, 19 грудня 2025
У середньому вартість «послуги» становила близько 20 тисяч гривень, однак остаточна сума визначалася індивідуально.
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо ще двох учасників організованого злочинного угруповання, яке діяло на території Херсонської та Миколаївської областей.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, корупційний бізнес мав чітку структуру та розподіл ролей. Організував протиправну діяльність колишній правоохоронець, який, використовуючи професійний досвід і колишні зв’язки, налагодив систему гарантованого отримання водійських посвідчень «під ключ» — без реального навчання та у максимально стислі строки.

«До злочинної діяльності він залучив правоохоронців, які підшуковували клієнтів, представників автошкіл, що оформлювали фіктивні документи про проходження навчання, а також співробітника сервісного центру МВС, який забезпечував безперешкодне складання теоретичних і практичних іспитів», - заявили у ДБР.

У середньому вартість незаконної «послуги» становила близько 20 тисяч гривень, однак остаточна сума визначалася індивідуально — залежно від водійського досвіду та навичок «клієнта». Окрім основного напряму, учасники угруповання також виготовляли підроблені медичні довідки та фальшиві водійські посвідчення.

Раніше ДБР уже повідомило про підозру організатору корупційного бізнесу та трьом його спільникам. Наразі ці кримінальні провадження перебувають на розгляді суду.

На цьому етапі досудове розслідування завершено щодо адміністратора сервісного центру МВС та співробітника автошколи, які за грошову винагороду забезпечували клієнтам швидке та безперешкодне складання іспитів для отримання водійських посвідчень.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

«ДБР наголошує, що ця справа є частиною системної роботи з викриття корупції у сфері допуску до керування транспортними засобами, яка триває в різних регіонах країни.

У листопаді–грудні 2025 року слідчі Бюро також повідомили про підозру правоохоронцям, які за грошову винагороду виконували роль посередників», - додали у Бюро.

суд Національна поліція ДБР

