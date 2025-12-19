  1. В Украине

Продавали водительские удостоверения — перед судом предстанут участники схемы

10:00, 19 декабря 2025
В среднем стоимость «услуги» составляла около 20 тысяч гривен, однако окончательная сумма определялась индивидуально.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении еще двух участников организованной преступной группировки, которая действовала на территории Херсонской и Николаевской областей.

Как сообщило Государственное бюро расследований, коррупционный бизнес имел четкую структуру и распределение ролей. Организовал противоправную деятельность бывший правоохранитель, который, используя профессиональный опыт и прежние связи, наладил систему гарантированного получения водительских удостоверений «под ключ» — без реального обучения и в максимально сжатые сроки.

«К преступной деятельности он привлек правоохранителей, которые подыскивали клиентов, представителей автошкол, оформлявших фиктивные документы о прохождении обучения, а также сотрудника сервисного центра МВД, который обеспечивал беспрепятственную сдачу теоретических и практических экзаменов», — заявили в ГБР.

В среднем стоимость незаконной «услуги» составляла около 20 тысяч гривен, однако окончательная сумма определялась индивидуально — в зависимости от водительского опыта и навыков «клиента». Помимо основного направления, участники группировки также изготавливали поддельные медицинские справки и фальшивые водительские удостоверения.

Ранее ГБР уже сообщило о подозрении организатору коррупционного бизнеса и трем его сообщникам. В настоящее время эти уголовные производства находятся на рассмотрении суда.

На данном этапе досудебное расследование завершено в отношении администратора сервисного центра МВД и сотрудника автошколы, которые за денежное вознаграждение обеспечивали клиентам быстрое и беспрепятственное прохождение экзаменов для получения водительских удостоверений.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«ГБР подчеркивает, что это дело является частью системной работы по разоблачению коррупции в сфере допуска к управлению транспортными средствами, которая продолжается в разных регионах страны.

В ноябре–декабре 2025 года следователи Бюро также сообщили о подозрении правоохранителям, которые за денежное вознаграждение выполняли роль посредников», — добавили в Бюро.

суд Национальная полиция ГБР

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

