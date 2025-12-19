Від «золотої години» на полі бою до реабілітації – як працює військова медицина в Україні

Міноборони пояснило структуру воєнно-медичної системи ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони роз’яснило принципи роботи воєнно-медичної системи, спрямованої на збереження життя військовослужбовців та відновлення їхньої боєздатності через послідовне надання медичної допомоги на всіх етапах:

Види медичної допомоги

Медична допомога класифікується за місцем, часом, обсягом та складністю:

Екстрена (невідкладна) — невідкладні заходи для врятування життя у критичному стані.

Первинна — консультації, діагностика, лікування поширених хвороб, травм, профілактика, направлення на спеціалізовану допомогу.

Спеціалізована — консультації, діагностика, лікування складних станів лікарями відповідної спеціалізації, з використанням високотехнологічного обладнання.

Паліативна — заходи для покращення якості життя пацієнтів із захворюваннями, що загрожують життю, включаючи полегшення болю та психосоціальну підтримку.

Реабілітація — комплекс заходів мультидисциплінарної команди для досягнення оптимального функціонування та якості життя.

Шлях пораненого

Початок шляху: тактична догоспітальна допомога

Шлях пораненого починається безпосередньо на місці отримання поранення (POI — Point of Injury). Тут надається тактична догоспітальна допомога у формі само- та взаємодопомоги, а також бойовими медиками.

Допомога ґрунтується на принципах TCCC (Tactical Combat Casualty Care) — стандартизованій системі для бойових умов, поділеній на фази залежно від рівня загрози.

Ключовий алгоритм TCCC — MARCH-PAWS: пріоритет від зупинки масивної кровотечі (M) до шинування переломів та іммобілізації (S).

Критичний термін — «золота година»: перша година після важкого поранення, коли швидке втручання (турнікети, зупинка кровотечі, евакуація) має вирішальний вплив на виживання.

Через інтенсивність боїв дедалі важливішою стає довготривала допомога на полі бою (PFC — Prolonged Field Care).

Догоспітальна медична допомога

Після евакуації поранений потрапляє на стабілізаційний пункт (Роль 1), де надається ресусцитація з (відтермінованим) контролем пошкоджень ((Remote) Damage Control Resuscitation — (R)DCR).

Далі — передове хірургічне відділення або група (Роль 2), де проводиться хірургія контролю пошкоджень (Damage Control Surgery — DCS) для запобігання смерті від внутрішньої кровотечі чи втрати кінцівок.

Госпітальна допомога

Для повноцінного лікування пацієнта направляють до закладу Ролі 3 (військові госпіталі, центральні районні лікарні), де надається спеціалізована медична допомога в стаціонарних умовах.

Для довготривалого лікування та реабілітації — заклади Ролі 4 (військово-медичні клінічні центри, обласні лікарні, спеціалізовані інститути). У складних випадках можливе лікування за кордоном за заявкою Командування Медичних сил через МОЗ.

Завдяки Єдиному медичному простору поранених розподіляють до цивільних багатопрофільних лікарень при перевантаженні військових шпиталів.

Реабілітація

Завершальний етап — довготривала реабілітація в реабілітаційних госпіталях ЗСУ, цивільних закладах або за кордоном. Мета — максимальне відновлення функцій та повернення до повноцінного життя.

Воєнно-медична система працює синхронно на всіх етапах. Вчасна допомога рятує життя, скорочує реабілітацію та підвищує шанси на повне одужання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.