От «золотого часа» на поле боя до реабилитации – как работает военная медицина в Украине

Минобороны объяснило структуру военно-медицинской системы ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны разъяснило принципы работы военно-медицинской системы, направленной на сохранение жизни военнослужащих и восстановление их боеспособности путем последовательного оказания медицинской помощи на всех этапах:

Виды медицинской помощи

Медицинская помощь классифицируется по месту, времени, объему и сложности:

Экстренная (неотложная) — неотложные меры для спасения жизни в критическом состоянии.

Первичная — консультации, диагностика, лечение распространенных болезней, травм, профилактика, направление на специализированную помощь.

Специализированная — консультации, диагностика, лечение сложных состояний врачами соответствующей специализации, с использованием высокотехнологичного оборудования.

Палиативная — меры для улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями, угрожающими жизни, включая облегчение боли и психосоциальную поддержку.

Реабилитация — комплекс мер мультидисциплинарной команды для достижения оптимального функционирования и качества жизни.

Путь раненого

Начало пути: тактическая догоспитальная помощь

Путь раненого начинается непосредственно на месте получения ранения (POI — Point of Injury). Здесь оказывается тактическая догоспитальная помощь в форме само- и взаимопомощи, а также боевыми медиками.

Помощь основана на принципах TCCC (Tactical Combat Casualty Care) — стандартизированной системе для боевых условий, разделенной на фазы в зависимости от уровня угрозы.

Ключевой алгоритм TCCC — MARCH-PAWS: приоритет от остановки массивного кровотечения (M) до шинирования переломов и иммобилизации (S).

Критический срок — «золотой час»: первый час после тяжелого ранения, когда быстрое вмешательство (турникеты, остановка кровотечения, эвакуация) имеет решающее влияние на выживание.

Из-за интенсивности боев все более важной становится длительная помощь на поле боя (PFC — Prolonged Field Care).

Добольничная медицинская помощь

После эвакуации раненый попадает в стабилизационный пункт (Роль 1), где проводится реанимация с (отсроченным) контролем повреждений ((Remote) Damage Control Resuscitation — (R)DCR).

Далее — передовое хирургическое отделение или группа (Роль 2), где проводится хирургия контроля повреждений (Damage Control Surgery — DCS) для предотвращения смерти от внутреннего кровотечения или потери конечностей.

Госпитальная помощь

Для полноценного лечения пациента направляют в учреждение Роли 3 (военные госпитали, центральные районные больницы), где оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.

Для длительного лечения и реабилитации — учреждения Роли 4 (военно-медицинские клинические центры, областные больницы, специализированные институты). В сложных случаях возможно лечение за рубежом по заявке Командования Медицинских сил через Минздрав.

Благодаря Единому медицинскому пространству раненых распределяют по гражданским многопрофильным больницам при перегрузке военных госпиталей.

Реабилитация

Завершающий этап — длительная реабилитация в реабилитационных госпиталях ВСУ, гражданских учреждениях или за рубежом. Цель — максимальное восстановление функций и возвращение к полноценной жизни.

Военно-медицинская система работает синхронно на всех этапах. Своевременная помощь спасает жизнь, сокращает реабилитацию и повышает шансы на полное выздоровление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.