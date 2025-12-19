От «золотого часа» на поле боя до реабилитации – как работает военная медицина в Украине
Министерство обороны разъяснило принципы работы военно-медицинской системы, направленной на сохранение жизни военнослужащих и восстановление их боеспособности путем последовательного оказания медицинской помощи на всех этапах:
Виды медицинской помощи
Медицинская помощь классифицируется по месту, времени, объему и сложности:
- Экстренная (неотложная) — неотложные меры для спасения жизни в критическом состоянии.
- Первичная — консультации, диагностика, лечение распространенных болезней, травм, профилактика, направление на специализированную помощь.
- Специализированная — консультации, диагностика, лечение сложных состояний врачами соответствующей специализации, с использованием высокотехнологичного оборудования.
- Палиативная — меры для улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями, угрожающими жизни, включая облегчение боли и психосоциальную поддержку.
- Реабилитация — комплекс мер мультидисциплинарной команды для достижения оптимального функционирования и качества жизни.
Путь раненого
Начало пути: тактическая догоспитальная помощь
Путь раненого начинается непосредственно на месте получения ранения (POI — Point of Injury). Здесь оказывается тактическая догоспитальная помощь в форме само- и взаимопомощи, а также боевыми медиками.
Помощь основана на принципах TCCC (Tactical Combat Casualty Care) — стандартизированной системе для боевых условий, разделенной на фазы в зависимости от уровня угрозы.
Ключевой алгоритм TCCC — MARCH-PAWS: приоритет от остановки массивного кровотечения (M) до шинирования переломов и иммобилизации (S).
Критический срок — «золотой час»: первый час после тяжелого ранения, когда быстрое вмешательство (турникеты, остановка кровотечения, эвакуация) имеет решающее влияние на выживание.
Из-за интенсивности боев все более важной становится длительная помощь на поле боя (PFC — Prolonged Field Care).
Добольничная медицинская помощь
После эвакуации раненый попадает в стабилизационный пункт (Роль 1), где проводится реанимация с (отсроченным) контролем повреждений ((Remote) Damage Control Resuscitation — (R)DCR).
Далее — передовое хирургическое отделение или группа (Роль 2), где проводится хирургия контроля повреждений (Damage Control Surgery — DCS) для предотвращения смерти от внутреннего кровотечения или потери конечностей.
Госпитальная помощь
Для полноценного лечения пациента направляют в учреждение Роли 3 (военные госпитали, центральные районные больницы), где оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.
Для длительного лечения и реабилитации — учреждения Роли 4 (военно-медицинские клинические центры, областные больницы, специализированные институты). В сложных случаях возможно лечение за рубежом по заявке Командования Медицинских сил через Минздрав.
Благодаря Единому медицинскому пространству раненых распределяют по гражданским многопрофильным больницам при перегрузке военных госпиталей.
Реабилитация
Завершающий этап — длительная реабилитация в реабилитационных госпиталях ВСУ, гражданских учреждениях или за рубежом. Цель — максимальное восстановление функций и возвращение к полноценной жизни.
Военно-медицинская система работает синхронно на всех этапах. Своевременная помощь спасает жизнь, сокращает реабилитацию и повышает шансы на полное выздоровление.
