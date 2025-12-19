США призупинили програму отримання грін-карт за вказівкою Трампа: в чому причина

Рішення ухвалили після стрілянини в Університеті Брауна, оскільки підозрюваний в’їхав до США за програмою імміграційної лотереї Diversity Visa та отримав грін-карту.

У США призупиняють дію програми імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1). Відповідне рішення ухвалено за дорученням президента Дональда Трампа після стрілянини в Університеті Брауна. Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За її словами, підозрюваний у стрілянині Клаудіо Мануель Невеш Валенте потрапив до Сполучених Штатів у 2017 році за програмою DV1 та згодом отримав грін-карту.

Ноем наголосила, що ця особа «не повинна була бути допущена до країни». Вона також нагадала, що ще у 2017 році Дональд Трамп намагався припинити програму DV1 після теракту в Нью-Йорку, коли бойовик ІДІЛ здійснив наїзд вантажівкою на людей, убивши вісьмох осіб, і також в’їхав до США за цією програмою.

Міністерка повідомила, що за дорученням президента Трампа Службі громадянства та імміграції США (USCIS) наказано негайно призупинити програму.

«За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що жоден американець більше не постраждає від цієї катастрофічної програми», — заявила Ноем.

Таким чином, тема міграційної безпеки та процедур надання грін-карт знову стала предметом політичних дискусій у США.

Довідка:

Грін-карта — документ, який надає іноземцю статус постійного мешканця США та право безстроково проживати й працювати в країні.

Diversity Visa (DV) — державна імміграційна лотерея США, у межах якої щороку до 55 тисяч осіб з країн із низьким рівнем імміграції отримують право на грін-карту після випадкового відбору та проходження перевірок безпеки.

