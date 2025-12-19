  1. В мире

США приостановили программу получения грин-карт по указанию Трампа: в чем причина

08:48, 19 декабря 2025
Решение приняли после стрельбы в Университете Брауна, поскольку подозреваемый въехал в США по программе иммиграционной лотереи Diversity Visa и получил грин-карту.
В США приостанавливают действие программы иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1). Соответствующее решение принято по поручению президента Дональда Трампа после стрельбы в Университете Брауна. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

По ее словам, подозреваемый в стрельбе Клаудио Мануэль Невеш Валенте попал в Соединенные Штаты в 2017 году по программе DV1 и впоследствии получил грин-карту.

Ноем подчеркнула, что этот человек «не должен был быть допущен в страну». Она также напомнила, что еще в 2017 году Дональд Трамп пытался прекратить программу DV1 после теракта в Нью-Йорке, когда боевик ИГИЛ совершил наезд грузовиком на людей, убив восемь человек, и также въехал в США по этой программе.

Министр сообщила, что по поручению президента Трампа Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приказано немедленно приостановить программу.

«По указанию президента Трампа я немедленно поручаю USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — заявила Ноем.

Таким образом, тема миграционной безопасности и процедур предоставления грин-карт вновь стала предметом политических дискуссий в США.

Справка:

Грин-карта — документ, который предоставляет иностранцу статус постоянного жителя США и право бессрочно проживать и работать в стране.

Diversity Visa (DV) — государственная иммиграционная лотерея США, в рамках которой ежегодно до 55 тысяч человек из стран с низким уровнем иммиграции получают право на грин-карту после случайного отбора и прохождения проверок безопасности.

